Arbetsledare till vår butik i Trelleborg
Fören Erikshjälpen Second Handbutiker / Chefsjobb / Trelleborg Visa alla chefsjobb i Trelleborg
Erikshjälpen är en barnrättsorganisation med en ideell second hand-verksamhet. Vi arbetar i ett 100-tal projekt i 16 länder och vi driver ett 50-tal butiker inom Erikshjälpen Second Hand i Sverige och Norge. Vi arbetar efter visionen; En förändrad värld där barns drömmar får liv. Vårt uppdrag är att bekämpa fattigdom och utsatthet genom att förverkliga barns rättigheter, världen över.
Erikshjälpen söker nu en Arbetsledare till vår butik i Trelleborg. Tjänsten är en tillsvidareanställning med tillträde enligt överenskommelse. Vill du bidra till att förverkliga barns rättigheter genom att arbeta operativt och leda det dagliga arbetet är det här rollen för dig. Välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2025-10-27Beskrivning
Vi utökar nu vår verksamhet i Trelleborg och anställer därför ytterligare en arbetsledare i butiken. Som arbetsledare är du operativ och leder det dagliga arbetet på lagret och i butiken så att fastlagda överskottsmål, sociala mål och miljömål uppnås.Dina arbetsuppgifter
Exempel på arbetsuppgifter:
• Att som en del i ledningsgruppen tillsammans med butikens medarbetare delta i och leda det dagliga arbetet i verksamheten.
• Du fungerar som arbetsledare för anställda, frivilligarbetare och personer som utför arbetsprövning, aktiviteter eller annan sysselsättning via myndigheter.
• Du har tillsammans med butiksledningen ansvar för gåvomottagning samt beredning, exponering och försäljning av varor.
• Gemensamt ansvara för butiken under öppettid. Arbete vissa helger och kvällar ingår i tjänsten.
• Du rapporterar till verksamhetschefen.Kvalifikationer
Du:
• har relevant arbetslivserfarenhet inom arbetsledning.
• har erfarenhet av butiksarbete, gärna inom detaljhandel.
• har god social förmåga och erfarenhet av kundmöten.
• har intresse för bistånds- och secondhandarbete.
• delar Vår värdegrund (https://erikshjalpen.se/var-vardegrund/)
som bygger på tre grundprinciper; FN:s barnkonvention, Eriks anda och en kristen människosyn.
Meriterande om du har:
• Erfarenhet av och/eller kunskap och intresse för marknadsföring genom sociala medier.
• Erfarenhet av och/eller kunskap om värdering av secondhandvaror.
• Erfarenhet av att arbeta med kläder samt med exponering.
• Erfarenhet av arbete med människor med särskilda behov.
• Vana av digitala system, samt Officepaketet.
Du är:
• en relationsbyggare som är van vid att möta människor i olika livssituationer och sammanhang.
• självgående, ansvarstagande och tycker om att arbeta målinriktat och strukturerat.
• öppen, trevlig och har ett representativt sätt med hög servicekänsla.
• lösningsorienterad och har förmågan att verka för helheten utifrån uppsatta mål, för att utveckla och driva verksamheten framåt.
• fysiskt stark, då tunga lyft förekommer.
Vi erbjuder dig
Som medarbetare hos Erikshjälpen får du arbeta i en verksamhet där du tillsammans med ett engagerat team och kollegor över hela världen arbetar för att främja barns rättigheter i Sverige och i världen.
Vi är måna om att våra medarbetare har en god balans mellan arbete och fritid och erbjuder våra anställda friskvårdsbidrag om 2000 kronor om året.
Som anställd omfattas du av kollektivavtalet Secondhandverksamhet inom idéburen organisation, mellan FREMIA och Handelsanställdas förbund.
Som anställd hos oss har du möjlighet att vara med och göra skillnad - för en framtid där barns drömmar får liv. Vi välkomnar sökande med olika erfarenheter och bakgrund och värderar mångfald i alla former.Anställningsvillkor
Anställningsform: Tillsvidareanställning, med sex månaders provanställning.
Omfattning: 75%- 100%
Tillträde: enligt överenskommelse
Placering: Trelleborg
Sök tjänsten
Klicka på länken för att söka tjänsten hos oss senast den 17 november.
Vi undanber oss vänligen all kontakt med annonsförsäljare och rekryteringsföretag.Kontaktuppgifter för detta jobb
Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta
Regionchef, Jonathan Egerbo, e-post: jonathan.egerbo@erikshjalpen.se Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C6907". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Fören Erikshjälpen Second Handbutiker Arbetsplats
Erikshjälpen Second Hand Kontakt
Regionchef
Jonathan Egerbo jonathan.egerbo@erikshjalpen.se 0104052459 Jobbnummer
9574705