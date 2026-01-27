Arbetsledare till Ung och fritid
2026-01-27
Vill du ha meningsfulla arbetsuppgifter som gör skillnad i människors liv? Välkommen till kommunen som är långt ifrån lagom!
Botkyrka kommun är den sjätte största kommunen i Stockholms län och består av kommundelarna Alby, Fittja, Hallunda, Norsborg, Tullinge, Tumba, Vårsta och Grödinge. Botkyrka kommun har cirka 95 000 invånare och drygt 6 400 medarbetare.
Kultur- och fritidsförvaltningen gör Botkyrka friskare, starkare och mer kreativt! Vi ser till att det finns ett rikt kultur- och idrottsliv med många olika fritidsaktiviteter att välja på i kommunen. Vi bidrar till levande och trygga livsmiljöer och gör det möjligt för Botkyrkabor att utveckla sina intressen. Med en meningsfull fritid mår människor bättre vilket stärker folkhälsan. Med drygt 200 medarbetare ansvarar vi för bibliotek, bad, kulturskola, konsthall, öppen fritidsverksamhet, idrottsanläggningar och folkhälsoparker.
Verksamhetsområdet är en av tre verksamhetsområden i Kultur- och fritidsförvaltningen. Verksamheten ansvarar för frågor som gäller den öppna fritidsverksamheten årskurs 4 - 9. De öppna fritidsverksamheterna är kostnadsfria, öppna mötesplatser med syftet att skapa en meningsfull fritid för barn och ungdomar. I Botkyrka finns elva fritidsklubbar för barn i åldern årskurs 4 - 6 och åtta fritidsgårdar för unga årskurs 7 - 9. Fyra av fritidsklubbarna drivs av kommunen och de övriga drivs av fyra olika utförare från Botkyrkas civilsamhälle.
Tjänsten och arbetsuppgifterna
Vi söker en arbetsledare till Kultur- och fritidsförvaltningen, enheten Unga i gymnasieåldern.
Uppdraget är att leda den dagliga verksamheten unga i åldrarna 16 - 19 och säkerställa en trygg, inkluderande och meningsfull mötesplats. Målet är att ge unga reellt inflytande över sin fritid och stärka deras delaktighet, utveckling och framtidstro.
Som arbetsledare är du operativt stöd till enhetschefen och en nyckelperson i driften. Du leder ungdomsledarna i det dagliga arbetet, planerar, samordnar och följer upp verksamheten samt säkerställer kvalitet och riktlinjeuppfyllnad. Rollen kombinerar närvaro i mötet med barn och unga med ett strukturerat arbete kring planering, schemaläggning, dokumentation och utveckling. Du samverkar med skola, vårdnadshavare, föreningsliv och andra relevanta aktörer i området.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
- leda och samordna det dagliga arbetet i verksamheten samt ge stöd, handledning och återkoppling till fritidsledare/ungdomsledare
- planera scheman, fördela arbetsuppgifter och hålla regelbundna avstämningar och möten
- delta operativt i aktiviteter och program för barn och unga
- bidra till planering, genomförande och uppföljning av aktiviteter, lovprogram och evenemang
- säkerställa systematisk uppföljning, dokumentation och kvalitetsarbete enligt uppdrag, riktlinjer och värdegrund
- samverka med skola, vårdnadshavare, föreningsliv och andra aktörer för en trygg och inspirerande fritidsmiljö.
Vi erbjuder dig
Hos oss blir du en del av Ung Fritid, en mötesplats för barn och unga där trygghet, kreativitet och delaktighet står i centrum. Tillsammans med enhetschef, ungdomsledare och våra samarbetspartners skapar du en miljö som både inspirerar och engagerar. Vår kultur bygger på närvaro, tillit och ett gemensamt engagemang för att ge barn och unga en meningsfull och utvecklande fritid.
Som arbetsledare får du möjlighet att påverka verksamhetens riktning och utveckla ditt eget ledarskap i takt med att verksamheten växer. Du får utrymme att driva initiativ som stärker ungas delaktighet och skapa förutsättningar för nya arbetssätt och idéer. Hos oss blir du en del av en verksamhet som värdesätter mångfald, trygghet och samhällsengagemang - där ditt arbete bidrar till att göra konkret skillnad för barn och unga varje dag.
Du som söker till oss
Vi söker dig som har relevant eftergymnasial utbildning inom socialt arbete, statsvetenskap, kultur eller idrott. Alternativt har du förvärvat motsvarande kompetens genom lång och dokumenterat relevant arbetslivserfarenhet. Du har också tidigare erfarenhet av att samordna, leda eller handleda kollegor.Övriga krav:
- Mångårig erfarenhet av att arbeta med unga i gymnasieåldern inom öppen fritidsverksamhet eller annan pedagogisk miljö.
- Erfarenhet av att leda grupper och aktiviteter.
- Kunskap om ungas levnadsvillkor, lokalt och/eller nationellt.
- Erfarenhet av arbete med delaktighet, jämlikhet och jämställdhet.
- Kunskap om normkritik, barnkonventionen och mänskliga rättigheter.
Meriterande:
- Erfarenhet av arbete i en kommunal organisation.
- God lokalkännedom om Botkyrka.
Du är trygg i ditt ledarskap och skapar tydlighet i vardagen för både teamet och de barn och unga som kommer till verksamheten. Med lugn och lyhördhet bygger du förtroende, håller ihop arbetet när tempot är högt och ser till att uppdrag och rutiner följs. Du arbetar strukturerat: planerar, fördelar och följer upp så att verksamheten blir både förutsägbar och utvecklande.
Samtidigt har du ett tydligt resultatfokus och omsätter mål till konkreta aktiviteter som märks i verksamheten. Du prioriterar rätt, driver arbetet vidare och tar ansvar när något behöver hända. Samarbetet med kollegor och samarbetspartners är viktigt för dig - du lyssnar in, skapar delaktighet och får gruppen med dig. Med din närvaro och förmåga att motivera andra bidrar du till en trygg och inspirerande miljö där barn och unga får inflytande över sin fritid.
För tjänster på Kultur- och fritidsförvaltningen i Botkyrka kommun kommer du som blivande medarbetare att genomgå en bakgrundskontroll.
Läs mer om bakgrundskontroller här:
