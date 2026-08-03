Arbetsledare till Snickeri
Linköpings kommun / Chefsjobb / Linköping Visa alla chefsjobb i Linköping
2026-08-03
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Tjänsten är placerad inom Integrations- och arbetsmarknadsförvaltningen som är en av åtta förvaltningar i Linköpings kommun. Vi stärker möjligheterna för Linköpingsbor som är beroende av ekonomiskt bistånd, att bli självförsörjande och självständiga. Vi bidrar också med kompetensförsörjning till Linköpings kommun och näringsliv.
Vill du förgylla vardagen och förbättra livskvaliteten för Linköpingsborna? Hos oss kan du göra en viktig skillnad och bidra till att göra Linköping till en bättre plats. Välkommen till oss!Publiceringsdatum2026-08-03Arbetsuppgifter
Som arbetsledare på snickeriet i Tornby ansvarar du för deltagare inom arbetsmarknadsinsatser. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter som arbetsledare innefattar att handleda enskilt och i grupp. Du kommer att ha kontinuerliga uppföljningssamtal och du kommer även att samverka med andra aktörer inom kommunen då ni tillsammans arbetar med individen och dennes utveckling. Det slutliga målet för medarbetare/deltagare är att gå vidare mot studier och/eller arbete med eller utan stöd på den ordinarie arbetsmarknaden.
På snickeriet kommer dina arbetsuppgifter också att innebära att genomföra byggena tillsammans med deltagarna i en coachande och vägledande roll. I rollen ingår det även att hålla i viss teori inför deltagare kombinerat med handledning i det praktiska arbetet, exempelvis kan det handla om att instruera och handleda inom snickeri. Som arbetsledare arbetar du för att främja deltagarnas progression mot arbete eller studier, vilket också ska dokumenteras. Som arbetsledare hanterar du även fakturering, dokumentation och uppföljningsmöten med samverkansparter.
Din arbetsplats
Integrations- och arbetsmarknadsförvaltningen har ca 350 medarbetare på avdelningen arbetsliv och försörjning (ALF) och avdelningen arbetsmarknadsinsatser (AMI). Vi stärker möjligheterna för Linköpingsbor som är beroende av ekonomiskt bistånd, att bli självförsörjande och självständiga. Nu söker vi en arbetsledare till snickeriet som är en del av enheten Produktion. På Snickeriet tar vi emot uppdrag från förvaltningar på arbeten som exempelvis kan innebära bygge av vindskydd, utomhusmöbler eller insektslådor.
Arbetsplatsen ligger på Dvärggatan 4 i Tornby och arbetstiden är förlagd dagtid måndag-fredag, flextidsavtal tillämpas. Du utgår från lokalerna i Tornby men kommer att röra dig runt om inom kommunen.
Du som söker
Vi söker dig som har en godkänd gymnasial utbildning och utbildning inom bygg alternativt liknande som arbetsgivaren bedömer likvärdigt. Vi ser det som meriterande om du har en YH- eller högskoleutbildning inom pedagogik, socialt arbete, beteendevetenskap alternativt arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Du behöver ha tidigare erfarenhet av arbete inom snickeribranschen. Har du erfarenhet av att handleda individer i behov av extra stöd och erfarenhet av att dokumentera andras progression ser vi det som meriterande. Då arbetet innebär interna och externa kontakter samt dokumentation ställer vi krav på att du har goda kunskaper i svenska i tal och skrift. Utifrån att dokumentation är en stor del av arbetet ställer vi krav på att du har god datorvana. Arbetet innebär att förflytta sig inom Linköpings kommun vilket gör att vi ställer krav på att du har B-körkort. Har du utökat B-körkort ser vi det som meriterande.
För att lyckas och trivas i rollen ser vi att du arbetar bra med andra människor, är lyhörd och kommunicerar på ett tydligt sätt. Du har god förståelse för hur människan tar till sig kunskap och förmåga att anpassa sättet du förmedlar budskap. Du har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter och se möjligheter i förändringar. I rollen som arbetsledare kommer du att möta människor från olika kulturer vilket innebär att du behöver värdesätta olikheter och förstå hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar en själv och andra.
I denna rekrytering kan vi komma att använda oss av tester som en del av vår bedömning, testerna ger oss information om personlighet och problemlösningsförmåga.
Varmt välkommen med din ansökan!
Övrig information
När du söker en tjänst i Linköpings kommun registrerar du din ansökan genom inloggning via e-legitimation (såsom BankID eller FrejaID) istället för e-postadress. Saknar du e-legitimation? Vänligen kontakta ansvarig HR-konsult eller chef, så hjälper de dig att registrera din ansökan.
Tillträde: Enligt överenskommelse
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 100%
Antal lediga befattningar: 1
Ref. nr: 17559
I denna ansökan bifogar du inget personligt brev
Ditt engagemang gör oss bättre
Inom Linköpings kommun finns många möjligheter, massor av kunskap och olika ansvarsområden. Vi jobbar tillsammans där din ansvarskänsla är en värdefull drivkraft. Med ditt engagemang är du med och bidrar till att göra Linköping ännu bättre. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Linköpings Kommun
(org.nr 212000-0449), https://www.linkoping.se/
582 73 LINKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Linköpings kommun Kontakt
HR-konsult
Amanda Edberg Amanda.Edberg@linkoping.se Jobbnummer
10018337