Arbetsledare till Räddningstjänsten
2025-08-22
Jokkmokk är en kommun med siktet på framtiden!
Vi är en plats där gemenskap och ansvarstagande står i centrum, där dina kompetenser och idéer kan bli en del till att forma vägen framåt. Om du värdesätter en hög livskvalitet med nära till både natur och gemenskap, erbjuder Jokkmokk ett rikt kulturliv och prisvärda fritidsmöjligheter att uppleva.
Välkommen till en kommun som kombinerar driftighet och hjälpsamhet - här kan du vara med och skapa något nytt.
Vill du leda, utveckla och göra skillnad varje dag?
Nu söker vi en engagerad och trygg ledare som vill ta det dagliga operativa ansvaret för vår räddningstjänsts tre RIB-stationer och två räddningsvärn. Hos oss får du möjlighet att kombinera vardagsnära ledarskap med strategiskt utvecklingsarbete i en kommun där naturen och gemenskapen är lika starka som beredskapen.
Räddningstjänsten i Jokkmokks kommun arbetar både förebyggande och operativt för att skapa trygghet och säkerhet för våra invånare och besökare. Vi har tre stationer med RIB-anställd personal och två räddningsvärn. Samarbete, flexibilitet och engagemang är våra ledord.Publiceringsdatum2025-08-22Arbetsuppgifter
Som arbetsledare har du ett brett och ansvarsfullt uppdrag:
* Leda, utveckla och samordna verksamheten vid tre RIB-stationer och två räddningsvärn tillsammans med räddningschefen
* Säkerställa att beredskap, materiel och kompetens alltid håller hög kvalitet.
* Vara en närvarande ledare för våra styrkeledare, brandmän och räddningsvärn.
* Rekrytera, introducera och utveckla personal.
* Planera övningar och utbildningar.
* Ansvara för bemanningsplanering, budgetuppföljning och rapportering.
* Möjlighet att arbeta som larm- och ledningsbefäl vid räddningscentralen i LuleåKvalifikationer
Vi söker dig som
* Har erfarenhet av operativ räddningstjänst och ledarskap.
* Är trygg i att fatta beslut och prioritera i pressade lägen.
* Har god samarbetsförmåga och en inkluderande ledarstil.
* Är lösningsorienterad, strukturerad och engagerad i utvecklingsfrågor.
* Har god förmåga i att uttrycka dig i så väl tal som skrift.
* Har B-körkort (C-kort är meriterande).
* Har relevant utbildning, t.ex. Räddningsledare A/B, brandingenjör eller motsvarande erfarenhet.
Stor vikt läggs vid dina personliga egenskaper, som utmärks av en god samarbetsförmåga för att nå gemensamma målsättningar inom räddningstjänstens olika verksamhetsområden. Du har ett högt skydd- och säkerhetstänk och verkar genom att ge stöd och inspiration till den operativa verksamheten. I din roll som ledare är engagerat och kommunikativt ledarskap viktigt där personalens delaktighet ges gott utrymme. Förutom att vara resultat- och målinriktad ska även uthållighet och ett reflekterande synsätt finnas med som viktiga egenskaper. Slutligen har du ett strukturerat och noggrant arbetssätt, för att ge så bra förutsättningar som möjligt, inom framförallt verksamhetsområdet teknik, drift och underhåll men även räddningstjänsten som helhet.
ÖVRIGT
Jokkmokks kommun eftersträvar jämn könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald i vår verksamhet. Kunskaper i samiska språket och den samiska kulturen ses som en tillgång. Vår värdegrund syftar till att ange de värderingar som ska genomsyra all verksamhet i Jokkmokks kommun där våra ledord är respekt, lika värde, ansvar, mod, engagemang och kompetens.
För att kvalitetssäkra vår rekryteringsprocess samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt via länken "Ansök här" och inte via e-post eller pappersformat.
Lönespannet för den här tjänsten är mellan 37 - 42 000 kr/månad på heltid. Vi tillämpar individuell lönesättning baserat på din erfarenhet och kompetens.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
