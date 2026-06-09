Arbetsledare till Plåtproduktion
Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB / Chefsjobb / Motala Visa alla chefsjobb i Motala
2026-06-09
, Vadstena
, Mjölby
, Karlsborg
, Linköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB i Motala
, Mjölby
, Linköping
, Haninge
, Finspång
eller i hela Sverige
Vi söker en arbetsledare till vår plåtproduktion!Publiceringsdatum2026-06-09Företaget
Motala Hissar startade 1972 med tillverkning av varuhissar. Sedan 80-talet har företaget främst fokuserat på plattformshissar, som till övervägande del används för tillgänglighetsanpassning av byggnader. Över 10 000 hissar har hittills levererats till kunder över hela världen. Omkring 70% av produktionen exporteras och säljs via partners, i Sverige de jobbar med direktförsäljning av deras produkter. De tillverkar det mesta av komponenterna till deras produkter i deras fabrik i Motala, vissa komponenter har de leverantörer som de jobbar med, främst vad det gäller styrsystem och styrkort.Om tjänsten
Som arbetsledare inom plåt ansvarar du för den dagliga driften i produktionen. Du leder och fördelar arbetet i teamet, säkerställer kvalitet och effektivitet samt arbetar aktivt för ett gott samarbete och en positiv laganda. Rollen innebär ett nära samarbete med både medarbetare och andra funktioner i verksamheten. Du rapporterar till vår produktionschef.
Vi söker dig som:
Har tidigare erfarenhet av arbetsledning, med huvudsaklig inriktning mot produktion.
Har en god förståelse för plåtbearbetning och tillverkningsprocesser och känner dig trygg i en produktionsnära roll.
Arbetar strukturerat och har förmåga att planera, prioritera och följa upp arbetet i produktionen för att säkerställa effektivitet och kvalitet.
Är du driven och tar stort eget ansvar, samtidigt som du är en lagspelare som bidrar till en god teamanda. Du är en naturlig ledare som kan engagera och få med dig människor, och du är kommunikativ, tydlig och lyhörd i ditt ledarskap.Övrig information
Rekryteringen sker konfidentiellt och mer information om företaget lämnas i ett senare skede av processen.
Tjänsten är säkerhetskritisk, och anställning förutsätter att du godkänns i en nyanställningsundersökning i enlighet med vår alkohol- och drogpolicy.
Externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes vänligen men bestämt.
Har du frågor om tjänsten, vänligen kontakta ansvarig rekryterare Peter på peter.letowski@kraftsam.se
. I denna rekrytering samarbetar med Kraftsam Rekrytering och Bemanning. Externa rekryteringsbolag och säljare undanbedes vänligen men bestämt
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB
(org.nr 559064-9207)
Luxorgatan 1 (visa karta
)
591 39 MOTALA Arbetsplats
Motala Hissar Kontakt
Rekryterare
Peter Letowski peter.letowski@kraftsam.se Jobbnummer
9954213