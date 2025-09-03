Arbetsledare till GMT
2025-09-03
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Vill du vara en del av en snabbväxande entreprenadverksamhet som bygger några av Nordens mest spännande projekt? Vi söker nu en Arbetsledare till GMT som vill ta ansvar för att driva mark- och anläggningsprojekt från start till mål. Rollen passar dig som trivs nära produktionen, gillar att vara ute på projekten och vill vara med på en resa i ett företag där utvecklingsmöjligheterna är stora.
Varför välja GMT?
Du får arbeta med unika och storskaliga projekt.
Du blir en del av en ung, hungrig och snabbväxande organisation med korta beslutsvägar och starkt engagemang.
Du får möjlighet till internationella uppdrag i Norden.
Du arbetar i en jordnära, ärlig och professionell kultur med stark laganda och högt engagemang.
Du får utvecklingsmöjligheter - GMT vill bygga långsiktigt med sina medarbetare.
Du blir del av Infralogistic-koncernen med breda resurser inom återvinning, ballast, maskiner, transport och logistik.
Om tjänsten och om GMT
Som Arbetsledare hos GMT ansvarar du för att leda, planera och följa upp mark- och anläggningsprojekt från start till avslut. Du planerar resurser, maskiner och material, säkerställer arbetsmiljö, kvalitet och miljökrav samt koordinerar underentreprenörer och kundkontakter.
Du rapporterar direkt till operativ chef/vice VD och ansvarar för den dagliga arbetsledningen. Rollen innebär en tydlig närvaro ute i projekten, främst i Stockholm/Mälardalen men även i Norden.
GMT är ett nytänkande entreprenadföretag som på kort tid vuxit till cirka 40-60 personer. Företaget är ISO-certifierade inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö och levererar alltid med fokus på engagemang, enkelhet och kundnärhet.
Vi söker dig som är strukturerad, handlingskraftig och kommunikativ. Du är lösningsorienterad, ansvarstagande och har en tydlig ledarstil där du motiverar genom delaktighet. Du trivs i en roll nära produktionen och drivs av att se resultat, hålla tidplaner och leverera projekt inom budget.
Vi tror att du har:
Utbildning inom bygg- och anläggningsteknik, alternativt KY/YH-utbildning inom bygg/mark.
3-5 års arbetslivserfarenhet från mark- och anläggningsprojekt.
Kalkyl, tidsplanering och kostnadsstyrning, vana att arbeta med beställare, konsulter och UE.
Stark planerings- och organisationsförmåga, god förståelse för arbetsmiljölagstiftning och entreprenadjuridik (AB/ABT).
Svenska och engelska i tal och skrift.
Körkort B och god datorvana.
Placeringsort för tjänsten är i Stockholm med veckovisa resor till projekten. Vi erbjuder dig ett kvalificerat arbete med stora möjligheter att utvecklas inom organisationen.
GMT har i denna rekrytering valt att samarbeta med Awexia Executive Search. Alla frågor avseende tjänsten hänvisas till Ida Edlund som är ansvarig rekryteringskonsult via mail: Ida.edlund@awexia.com
alternativt telefon +46 72 212 23 59 eller Linnéa Nilsson, Titel som du når via mail Linnea.nilsson@awexia.com
alternativt telefon +46 76 774 36 06.
Awexia Kontakt
