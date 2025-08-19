Arbetsledare textil
Pingst-Fria Församlingar i Samverkan / Lagerjobb / Skellefteå Visa alla lagerjobb i Skellefteå
2025-08-19
, Robertsfors
, Piteå
, Norsjö
, Vindeln
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Pingst-Fria Församlingar i Samverkan i Skellefteå
, Piteå
, Umeå
, Boden
, Haparanda
eller i hela Sverige
PMU SECOND HAND - Ditt fynd förändrar liv och miljö
PMU Second hand är Sveriges mest rikstäckande secondhandkedja. Tillsammans med våra samarbetsförsamlingar/föreningar driver vi 56 butiker mellan Trelleborg och Haparanda. 23 av dessa är fullt administrerade av PMU, vilket innebär att vi där har ett direkt arbetsgivaransvar. Syftet med butikerna är att skapa ekonomiska resurser till de internationella projekt som PMU eller våra samarbetspartners stödjer. Genom butikerna gör vi också stora sociala insatser lokalt. Att handla secondhand är dessutom det mest miljösmarta alternativet för konsumtion. Vi vill utmana församlingarna till att se PMU Second Hand som ett verktyg för att församlingen ska kunna vara just församling.
Vi tror att en secondhandbutik behöver drivas affärsmannamässigt men fortsatt måste kunderna få uppleva att de gör fynd. Vi vill få gåvogivare, medarbetare och kunder att känna att de verkligen är med och förändrar liv och miljö. Så viktiga är allas insatser.
Vårt uppdrag som central organisation är att ge butikerna stöd att driva och utveckla sin verksamhet på ett framgångsrikt sätt. Vi har också ett uppdrag att starta fler butiker.
OM BUTIKEN
Butiken administreras centralt av PMU Second Hand men drivs lokalt i samarbetet med Pingstkyrkan i Skellefteå.
Målsättningen med butiken är att:
generera ekonomiskt överskott till sociala och humanitära insatser genom de projekt som PMU och församlingen är engagerad i
vara en socialmötesplats
bereda sysselsättning för människor utanför den reguljära arbetsmarknaden
aktivt göra stor skillnad för vår miljö
sprida kunskap om situationen i utvecklingsländer
vara en plattform för att göra PMU och församlingen och därmed evangeliet mer känt i Skellefteå.
OM TJÄNSTEN
Som arbetsledare kommer du tillsammans med övrig personal arbetsleda volontärer och personer i olika former av arbetsträning. Rollen som arbetsledare är mycket "hands-on" där du genom ditt eget genomförande av arbetet också leder och utvecklar andra. Du bistår verksamhetschef och butikschef i den dagliga driften av butiken, vilket till stor del innebär att skapa så stor genomströmning av skänkta varor som möjligt.
Verksamhetschefen är din närmaste chef och ni får bra centralt stöd av regionchef, butiksutvecklare, marknadskommunikatör och verksamhetsledning. Tjänsten är på heltid och tillträde snarast.
DEN VI SÖKER
Som person är du ordningsam, resultatinriktad och tydlig i din kommunikation samt har goda kunskaper i det svenska språket. Du kommer att ha ett extra ansvar för vissa av de varugrupper som är representerade i butiken, så har du kunnande inom husgeråd, mode, möbler, textil eller liknande så är det en fördel. Du bör ha erfarenhet av liknande jobb och älska secondhand. Men du kan också komma med annan viktig erfarenhet som kan bidra med tillväxt i vår butik.
Din sociala förmåga är mycket viktig och vi kommer att utgå från personlig lämplighet. Du har ett öppet och representativt sätt och du har god förmåga att utveckla och leda människor utifrån deras egna förutsättningar.
Du som söker ...
Vill vara med och förändra liv och miljö
Har erfarenhet av att arbetsleda andra
Kan utbilda, motivera och inspirera butiksmedarbetare
Delar vår kristna tro och värderingar
Har körkort för bil
DIN ANSÖKAN
Vill du veta mer om hur du kan få vara med och förändra världen varje dag? Kontakta verksamhetschef Nina Bergqvist 0910-21 77 21 eller nina.bergqvist@pmu.se
Vi ser fram mot din ansökan så snart som möjligt, dock senast den 25 augusti.
Välkommen att skicka ditt personliga brev och CV via e-post till Nina Bergqvist. Beskriv gärna hur din kristna tro får konsekvenser i din vardag. Märk din ansökan med "Arbetsledare textil
". Vi förbehåller oss rätten att kalla till intervju löpande.
PMU - EN DEL AV PINGST
PMU, Pingstmissionens utvecklingssamarbete, är en av Sveriges större biståndsorganisationer. PMU är avdelningen för internationell utvecklingsverksamhet och humanitärt arbete inom den juridiska personen Pingst - fria församlingar i samverkan. PMU:s uppdrag är tydligt: Vi vill bekämpa alla former av fattigdom och vi vill göra det tillsammans. Detta är vår tro, vår vilja och vår kallelse som kyrka. Vi tror på alla människors lika värde och lika rätt. Vårt arbete utgår från de mänskliga rättigheterna och övertygelsen om varje människas inneboende förmåga att förändra sitt liv. Genom att stärka individer och påverka makthavare kan vi bidra till hållbar förändring.
Utöver det direkta arbetet med utvecklingsprojekt och humanitära insatser, arbetar vi med påverkansarbete, kommunikations- och insamlingsarbete och secondhandbutiker i Sverige. Läs gärna mer på www.pmu.se
Mission Possible. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-29
E-post: skelleftea@pmu.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Arbetsledare textil". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Pingst-Fria Församlingar i Samverkan
, https://pmu.se/butik/skelleftea/
Nöppelbergsvägen 16 (visa karta
)
931 76 SKELLEFTEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Pmu Second Hand Skellefteå Jobbnummer
9466041