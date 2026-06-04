Arbetsledare TA
Saferoad Traffic AB / Byggjobb / Göteborg Visa alla byggjobb i Göteborg
2026-06-04
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Vi vill att du ska komma fram säkert. Saferoad är en ledande tillverkare och distributör av trafiksäkerhetsprodukter i Sverige. Med ett brett utbud av produkter och tjänster gör vi livet på vägen säkrare – för alla trafikanter.
Nu söker vi en ordningsam och engagerad arbetsledare till ett projekt i Göteborg. Trivs du i en dynamisk miljö där du leder team, planerar produktion och säkerställer leverans med hög kvalitet och säkerhet? Då kan detta vara rollen för dig.
Om rollen Som arbetsledare ansvarar du för att leda och fördela det dagliga arbetet i projektet, med fokus på trafikanordningar och arbete på väg. Du planerar bemanning och resurser, följer upp produktion, kvalitet, arbetsmiljö och ekonomi samt säkerställer att arbetet utförs enligt gällande TA-planer och Trafikverkets regelverk. Rollen innebär nära samarbete med beställare, underentreprenörer och interna funktioner.
Exempel på arbetsuppgifter:
Planering, tidsättning och resursdisponering enligt projektets tidplan
Etablering/avetablering samt tillsyn av trafikanordningar och avstängningar
Beställning av material, logistik och godsmottagning
Riskbedömningar, arbetsberedningar, egenkontroller och dokumentation
Löpande kundkontakt, hantering av avvikelser och säkerställande av god service
Uppföljning av produktion, kvalitet och kostnader samt rapportering i projektets system
Vem är du? Du är arbetsam, engagerad och lösningsorienterad med förmåga att se helheten och styra detaljerna. Du leder genom tydlighet, skapar struktur och ett gott arbetsklimat, och trivs i en vardag som kan växla mellan planering och snabba operativa insatser. Arbetet kan innebära skiftgång, kvälls- och nattarbete.Publiceringsdatum2026-06-04Kvalifikationer
B-körkort
Arbetserfarenhet som arbetsledare/lagbas inom anläggning, arbete på väg, uthyrning/logistik eller liknande
Du talar och skriver obehindrat på svenska
God digital vana (planerings- och dokumentationssystem)
Meriterande:
Trafikverkets kravkurser för arbete på väg nivå 1.1–1.4 samt APV 2.1, 2.2 och 2.3
Erfarenhet av drift och underhåll väg, trafikanordningar och TMA-körning
C-körkort och YKB, BE-körkort Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-04
E-post: jobbansokansyd@saferoad.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Arbetsledare Göteborg". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saferoad Traffic AB
(org.nr 556030-8073)
Vassgatan 3J (visa karta
)
415 02 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Saferoad Sverige AB, Göteborg Kontakt
Personal ansvarig region syd
Malin Sande malin.sande@saferoad.se 070-3801702 Jobbnummer
9947568