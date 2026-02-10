Arbetsledare / Platschef / Anläggare
Infra & SchaktKompaniet Skåne AB / Anläggningsarbetarjobb / Helsingborg
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Infra & SchaktKompaniet Skåne AB i Helsingborg
Vi expanderar och söker en platschef med erfarenhet av mark- och anläggning!
Skicka in ditt CV till jobb@iskab.se
Din bakgrund:
Flera års erfarenhet av likvärdig befattning inom branschen. Meriterande är erfarenhet av att driva projekt.
Om rollen:
För att bli lyckosam i rollen behöver du ha kunskaper inom anläggningsarbete, planering, produktionskalkyler, entreprenad juridik samt en mycket god erfarenhet av ekonomisk uppföljning.
För att trivas i rollen behöver du vara en ledare som kan motivera och utveckla din grupp. Vi fäster även vikt vid att du är en god kommunikatör för att skapa en bra relation till både beställare och medarbetare. En viktig del i rollen är att kommunicera både i tal och skrift på svenska.
Som Platschef driver du anläggningsprojekt från början till slut. Projekten börjar med ett startmöte där Platschefen skapar en produktionsplanering med kostnader, resursplan och tidsplan. Projektet avslutas med överlämning till beställaren. I genomförandefasen ansvarar Platschefen för att hålla styrningen på kostnader, ändringar och ge löpande rapporter samt att ha en tät dialog med beställaren. Ett lyckat projekt har en god lönsamhet och nöjd beställare.
Platschefen leder sin projektorganisation med ett tydligt och aktivt ledarskap för att driva fram projektet inom de ramar som satts upp. Vi värdesätter ett ledarskap som skapar en trivsam och trygg arbetsmiljö för våra anställda.
I rollen ingår även Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljöarbetet i projektet samt att följa bolagets verksamhetssystem samt att lagar och regelverk efterlevs.
Vi erbjuder:
Hos ISKAB får du möjlighet att vara en del av en växande organisation med starkt fokus på kvalitet och utveckling. Du kommer att få arbeta i en stimulerande miljö där dina insatser har stor betydelse för företagets framgång.Publiceringsdatum2026-02-10Så ansöker du
Låter detta som en roll för dig? Skicka in ditt CV till jobb@iskab.se
Vi hanterar ansökningar löpande, så tveka inte att höra av dig redan idag!
Välkommen till Infra & SchaktKompaniet AB! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-12
E-post: Jobb@iskab.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Infra & SchaktKompaniet Skåne AB
(org.nr 559523-8055)
Maskinistgatan 20 (visa karta
)
253 51 PÅARP Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9735376