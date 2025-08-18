Arbetsledare med datorvana
2025-08-18
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
, Eskilstuna
, Upplands-Bro
, Katrineholm
, Gävle
Arbetsledare med administrativ vana sökes till Västerås!
Proffas Mälardalen AB är ett kvalitetsinriktat städföretag som erbjuder professionella städtjänster till företag, bostadsrättsföreningar och privatpersoner i Mälardalsregionen. Med fokus på noggrannhet, miljömedvetenhet och kundnöjdhet strävar vi alltid efter att överträffa våra kunders förväntningar. Vi är ett växande bolag med stark laganda, korta beslutsvägar och stort engagemang i varje uppdrag.
Vi söker nu en arbetsledare med administrativ vana som vill vara med och vidareutveckla vår verksamhet. Du har en central roll i att planera, leda och följa upp den dagliga verksamheten, samtidigt som du hanterar administrativa uppgifter som är viktiga för vår struktur och kvalitet.
Din vardag:
Planera, leda och följa upp det dagliga arbetet för städpersonal
Ansvara för schemaläggning, frånvaro och bemanning i vårt bokningssytem.
Vara kontaktperson för kunder och hantera kundärenden
Säkerställa att kvalitets- och arbetsmiljörutiner efterlevs
Utföra viss personaladministration, såsom rapportering och dokumentation
Jobbar med merförsäljning av våra befintliga kunder
Städa ut hos kund om verksamheten kräver det
Proffas söker dig som:
Har erfarenhet av arbetsledning inom lokalvård sedan tidigare
Är van att arbeta administrativt och har god datorvana
Är självgående, strukturerad och har god kommunikationsförmåga
Har B-körkort manuell växellåda (krav)
Behärskar svenska i tal och skrift (ytterligare språk är meriterande)
Meriterande
• Erfarenhet av golvvård, fönsterputs, flyttstäd
• Städutbildning PRYL, SRY-yrkesbevis eller liknande
Vad kan vi erbjuda dig?
En varierande och utvecklande tjänst i ett stabilt och växande företag
Stort ansvar och möjlighet att påverka din roll
Trevliga kollegor och en god arbetsmiljö
Kollektivavtal och trygga anställningsvillkor
Låter detta som du? Skicka in din ansökan med ett personligt brev till alexandra.johansson@proffas.se
Urval sker löpande, så vänta inte med din ansökan!
Urval sker löpande, så vänta inte med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2025-09-17
E-post: alexandra.johansson@proffas.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Arbetsledare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Proffas i Mälardalen AB
(org.nr 559021-5702)
Fallhammargatan 1 D (visa karta
)
721 33 VÄSTERÅS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9462104