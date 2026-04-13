Arbetsledare Lokalvård till Skövde
Om Samhall
I Sverige saknar 250 000 personer med en funktionsnedsättning ett arbete att gå till. Det är därför Samhall finns - för att skapa meningsfulla jobb för dem som står utanför arbetsmarknaden. Vår vision är "En arbetsmarknad där alla ses som en tillgång" och vi tror att du som läser detta känner lika starkt för de orden som vi. För oss står inkludering och utveckling i fokus för allt vi gör. Oavsett var du jobbar i vår organisation är vårt syfte högst närvarande och tillgänglighet och tron på att alla människor har kompetens är en kompass och en drivkraft.
Vi är 24 000 anställda, varav cirka 1500 chefer och specialister, med verksamhet över hela landet. Tillsammans arbetar vi för en mer inkluderande arbetsmarknad som gagnar individer, organisationer och samhället i stort.
Välkommen till Samhall!
Jobbet som Arbetsledare
Som arbetsledare jobbar du operativt ute i vår drift på ett kunduppdrag inom lokalvård. I nära samarbete med Områdescheferna knutna till uppdraget stöttar du våra medarbetare i att upptäcka och utveckla sin kompetens för att på sikt lämna Samhall för en annan arbetsgivare. Det gör du bäst genom att lära känna dina medarbetare och jobba nära dem i vardagen.
I ditt dagliga arbete säkerställer du att allt fungerar som det ska för att skapa bästa möjliga förutsättningar för våra medarbetare att utvecklas samt att våra kunder blir nöjda. Du rapporterar till Verksamhetschef.
I rollen ansvarar du för att leda och utveckla ditt ansvarsområde i linje med Samhalls uppdrag, med fokus på att tillsammans med övriga funktioner bidra till att distriktet når sina mål. Du styr leverans- och driftsfrågor för att säkerställa god processefterlevnad samt leverans enligt avtal och uppsatta ekonomiska nyckeltal. Rollen innebär att skapa struktur och planering i det dagliga arbetet samt att arbetsleda uppdragen i nära samråd med ansvarig chef.
Du säkerställer operativ arbetsledning på ett eller flera objekt och verkar för att våra kunder är nöjda, samtidigt som du aktivt bidrar till merförsäljning. I samarbete med stödfunktioner och kollegor arbetar du löpande för att effektivisera utförandet. Vid behov projektleder du uppstarter, utökningar och avslut av uppdrag och kan även fungera som distriktets expert inom produkt och driftsfrågor kopplat till lokalvård.
En viktig del av uppdraget är att bidra till en trygg och säker arbetsmiljö samt att aktivt verka för en arbetsplats fri från diskriminering.
Vad erbjuder vi dig?
Här utvecklas du som ledare oavsett tidigare erfarenhet och bygger dessutom specifik kunskap inom flera områden, bland annat kring att leda personer med funktionsnedsättning.
Här har du ett nationellt nätverk samtidigt som du lokalt ingår i ett distrikt där du har dina närmaste kollegor samt rapporterar till verksamhetschef. Du samarbetar också med olika stödfunktioner lokalt och centralt. Samhall befinner sig i viktig och spännande utveckling där dina perspektiv tas tillvara.
Vad tar du med dig in i rollen?
Som arbetsledare är du operativ, närvarande och ser vad som behöver göras. Att du har erfarenhet från och trivs i en verksamhet som präglas av högt tempo och med människan i centrum är ett krav.
För att trivas och lyckas i rollen ser vi att du har erfarenhet av operativ drift inom lokalvård och har relevanta utbildningar inom området, exempelvis inom golvvård, fönsterputs, bygg- och flyttstäd eller hygienstäd. Det är meriterande om du har certifiering enligt INSTA 800 nivå 3 samt SRY-utbildning eller motsvarande.
Du har tidigare arbetat med administrativa uppgifter och dokumentation och har en god systemvana. Vi ser även att du har gymnasieexamen samt behärskar svenska flytande i både tal och skrift. Som arbetsledare är du i rörelse och till din hjälp finns poolbilar vilket innebär att B-körkort erfordras för tjänsten.
Säkerhetsklassning
Kunduppdraget kommer kräva säkerhetsklassning vilket innebär att du kommer behöva genomföra en säkerhetsklassning med tillhörande bakgrundskontroll som en del i rekryteringsprocessen.
Förutom gedigen kunskap är det dock vår värdegrund som gör att våra ledare trivs och gör ett bra jobb över tid. Din tro på alla människors lika värde, att alla människor har kompetens samt att jobbet har stor betydelse är det som motiverar i vardagen.
Ansökan och praktisk information
Vill du bli en av oss? Varmt välkommen med din ansökan!
På Samhall arbetar människor med många olika bakgrunder och erfarenheter, det tror vi gör oss till en mer kreativ och rolig arbetsplats. Därför söker vi alltid efter personer som på olika sätt kan bidra till att bredda våra perspektiv.
Rekryteringsprocessen består av flera steg som inkluderar möten, tester och referenskontroll.
Om du har frågor eller behöver komma i kontakt med oss är du varmt välkommen att höra av dig till oss enligt nedan.
Anställningsform: Tillsvidare med 6 månaders provanställning
Anställningsdatum: Enligt överenskommelse
Tjänstens omfattning: 100%
Geografisk placering: Skövde
Sista dag att ansöka är 2026-05-04
Vi ber dig skicka in din ansökan genom att klicka på knappen nedan, dessvärre har vi inte möjlighet att ta emot ansökningar och CV via e-post.
Fackliga kontaktpersoner:
Susanne Petterson, Unionen, 070-2826191
Linda Hinderyd, Ledarna, 072-2044967
Asim Zilic, Saco, 070-3594515 Så ansöker du
