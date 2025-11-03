Arbetsledare Isolering
Brinner du för teknik och vill ha ett jobb där ingen dag är den andra lik? Vill du dessutom vara med på en spännande resa hos ett företag som satsar - på riktigt? Då kan detta vara ditt nästa steg! Meccom Industripartner söker nu en Arbetsledare till vår isoleringsavdelning i Klippan. Du blir den som driver det dagliga arbetet på avdelningen samt är ansvarig för dess utfall och utveckling.
Arbetsledare Isolering
med placering i Klippan
Vill du ta nästa steg i din karriär som ledare inom teknisk isolering och vara med och utveckla en avdelning som arbetar med projekt i framkant? Som Arbetsledare Isolering på Meccom får du en strategisk roll där du ansvarar för hela processen - från projektering till genomförande av projekt inom bland annat rör- och ventilationsisolering, ljudisolering samt isolering av cisterner och pannor. Du kommer att arbeta nära både kunder och dina medarbetare för att säkerställa att våra lösningar uppfyller högt ställda tekniska krav och levereras i tid samt inom budget. Med fokus på att leda projekt och identifiera möjligheter till merförsäljning, kommer du att vara en nyckelperson i Meccoms fortsatta tillväxt.
Vi söker dig som har erfarenhet av projektledning och som är van vid att leda team inom tekniska miljöer. Din roll blir avgörande för att säkerställa en hög nivå av kvalitet och säkerhet i varje projekt, och med din kunskap inom teknisk isolering &/eller tunnplåtsbearbetning kommer du att bidra till att driva vår verksamhet framåt.
Ansvarsområden och arbetsuppgifter
Ansvara för teknisk isolering av rörledningar, cisterner, avgaskanaler och pannor
Leda och planera isoleringsprojekt, inklusive ljudisolering, plåtbeklädnad och madrassisolering
Kundkontakt från införsäljning till projektavslut, samt ansvar för att driva merförsäljning och utveckla nya kundrelationer
Projektledning med ansvar för tekniska och ekonomiska beslut, inklusive kalkylering, offerering och kontraktsförhandlingar
Arbetsledning och personalansvar, inklusive rekrytering, kompetensutveckling och resursplanering för avdelningen
Säkerställa att projekten genomförs enligt budget och tidsplan, samt ansvara för regelbunden ekonomisk uppföljning och rapportering till företagsledningen
Goda kunskaper om isolering av rörsystem, cisterner och ventilationskanaler, samt plåtbeklädnad och madrassisolering
Erfarenhet av projektledning inom teknisk isolering
Erfarenhet av att leda och utveckla team samt hantera komplexa kundrelationer
Kommersiell och med ett driv att vidareutveckla affären
Engelska i tal och skrift, samt goda kunskaper i teknisk ritningsläsning
Datorkunskaper och erfarenhet av att arbeta med ekonomiska uppföljningssystem
Du erbjuds
En spännande roll där du får möjlighet att driva och utveckla vår isoleringsverksamhet. Du får arbeta med projekt inom både industri- och installationsbranschen och vara en del av ett framgångsrikt team som fokuserar på kvalitet och långsiktiga kundrelationer. För rätt person finns det goda möjligheter till vidareutveckling inom Meccom Group.
Placeringsort: Klippan, men där delar av arbete sker hos våra kunder i regionen Kontaktuppgifter för detta jobb
För frågor om tjänsten kontakta Avdelningschef Jimmie Ågren 0709-439840
Urval sker löpande. Välkommen med din ansökan snarast, dock senast 30:e november. Inkom med ansökan via jimmie.agren@meccom.se
. Märk ansökan med "Arbetsledare Isolering"
Välkommen med din ansökan!
Meccom Industripartner är en del av Meccom Group och har idag ca 140 anställda och omsätter ca 240Msek. Företaget levererar helhetslösningar och kontraktstillverkningar av högkvalitativa svetsade och bearbetade produkter, framför allt i rostfritt/svart material till kunder inom industrisegment med hög kravnivå.
Vi håller till i ändamålsenliga lokaler där vi jobbar med ny och modern tillverkningsteknik.
Inom området industriservice håller konstant ca 45 industritekniker och industrielektriker i gång södra Sveriges industrier.
Vår tryckluftsavdelning levererar högkvalitativa kompressorer och system.
Inom Rör & Isolering jobbar 45 tekniker löpande med rör- och isoleringsprojekt.
Genom att förstå våra kunders behov och förväntningar, bygger vi partnerskap som leder till gemensamt förbättringsarbete, vilket i sin tur leder till ökad konkurrenskraft och långsiktiga relationer.
Meccom Industripartner är en stimulerande och utmanande entreprenörsdriven arbetsplats som inbjuder våra medarbetare till engagemang och utveckling i en positiv miljö.
Allt vårt arbete skall genomsyras av M.E.K vilket symboliserar våra värdeord.
Mångsidig - vi är anpassningsbara
Engagemang - vi gör rätt saker
