Arbetsledare inom montering och produktion
2025-09-10
Tjänstebeskrivning & erbjudande
Vill du leda och utveckla produktionen hos en världsledande innovatör inom bageribranschen?
Hos Revent International AB får du möjlighet att ta ansvar, driva förbättringsarbete och leda ett engagerat team i en dynamisk produktionsmiljö i Upplands Väsby.
Vi söker nu en Arbetsledare inom El, Montering och Emballering - en nyckelroll där du får kombinera tekniskt kunnande med starkt ledarskap.
Revent har varit en pionjär i branschen sedan 1958 och är kända för att ha uppfunnit stickugnen - en innovation som revolutionerade bagerivärlden. Vi fortsätter att ligga i framkant med produkter som jässkåp och vakuumkylar, och 2014 lanserade vi vår senaste banbrytande innovation: den runda bakugnen.
Vårt huvudkontor och produktion ligger i Upplands Väsby, och vi har cirka 100 medarbetare. Utöver det har vi dotterbolag i USA, Tjeckien och Mexiko samt återförsäljare i över 50 länder. Vi är stolta över vår kultur där innovation, kvalitet och arbetsglädje står i centrum.
"In bread we trust" - Bli en del av vår resa!
Som Arbetsledare för El, Montering och Emballering ansvarar du för att leda och optimera produktionen inom dessa områden. Du säkerställer att arbetet sker effektivt, med hög kvalitet och enligt uppsatta tidsramar. Du har en nyckelroll i att motivera och utveckla teamet, samt att driva förbättringsinitiativ för att optimera produktionen.
Dina huvudsakliga ansvarsområden:
• Leda och organisera produktionen inom el, montering och emballering
• Säkerställa att arbetet utförs enligt plan, med hög kvalitet och säkerhet
• Motivera och utveckla teamet genom tydlig kommunikation och vägledning
• Hantera personalfrågor såsom schemaläggning, ledighet och utvecklingssamtal
• Medverka i produktionsberedning och metodstudier för att förbättra processer
• Driva kontinuerliga förbättringsprojekt, gärna inom LEAN
Personprofil
För att trivas och lyckas i rollen behöver du ett tryggt och naturligt ledarskap. Du är lyhörd, stödjande och skapar en positiv arbetsmiljö. Med tydlig kommunikation och god koordineringsförmåga säkerställer du att arbetet flyter på smidigt. Du är lösningsorienterad, stresstålig och hanterar flera uppgifter samtidigt. Vid utmaningar agerar du snabbt och ansvarsfullt för att upprätthålla säkerhet och kvalitet.
Krav och Meriterande:
• Tre till fem års erfarenhet i en liknande roll inom produktion/montering/el.
• Erfarenhet av personalansvar och ledarskap i en produktionsmiljö.
• Teknisk förståelse, gärna inom el- och monteringsprocesser.
• Meriterande: Teknisk utbildning inom relevant område.
Meriterande: Erfarenhet från en liknande bransch.
Start: Omgående eller enligt överenskommelse
Omfattning: Heltid
Arbetstid: 07-16:12 mån-tors och 07-14 fredagar
Plats: Upplands Väsby
I den här rekryteringen samarbetar Revent med PerformIQ. Vänligen kontakta ansvarig rekryteringskonsult Filip Lundström på filip.lundstrom@performiq.se
vid eventuella frågor gällande rekryteringsprocessen.
