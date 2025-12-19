Arbetsledare inom Mark
Vill du ta nästa kliv i din karriär som arbetsledare och vara en nyckelperson i ett företag som växer snabbt och satsar på sina medarbetare? Vi söker en erfaren och engagerad arbetsledare till vår kund med huvudkontor i Järfälla.
Vår kund är ett mark- och anläggningsföretag med starkt fokus på finplanering och innergårdar, huvudsakligen verksamma i city och på Stockholms norra sida. Just nu befinner de sig i en spännande tillväxtfas med flera nya projekt på gång, bland annat uppdrag som innebär att du måste klara en säkerhetsprövning. Här blir du aldrig bara en i mängden - varje medarbetare är betydelsefull och har stor möjlighet att påverka verksamheten.Publiceringsdatum2025-12-19Om tjänsten
Som arbetsledare ansvarar du för att planera resurser, se till att rätt material finns på plats och leda medarbetarna i den dagliga produktionen. Du genomför säkerhetskontroller, följer upp arbetsmiljökrav och hanterar administration, dokumentation och ekonomiska frågor kopplade till projektet. Du deltar i skyddsronder, arbetsmiljö- och byggmöten och har en viktig roll i att skapa en säker och effektiv arbetsplats med fokus på samarbete och problemlösning.
Daglig ledning och motivation av medarbetare.
Resurs- och materialplanering.
Säkerhetskontroller och arbetsmiljöuppföljning.
Projektadministration (exempelvis dagböcker, egenkontroller, fakturaattest).
Delta i möten och upprätta KMA-planer vid behov.Kvalifikationer
Gymnasieutbildning.
Minst tre års erfarenhet som arbetsledare inom mark och anläggning.
Bred kompetens inom mark- och anläggningsentreprenad.
Goda kunskaper om AMA, MER och entreprenadjuridik (AB04/ABT06).
Insatt i arbetsmiljöföreskrifter och byggprocesser.
Svensk medborgare - måste klara en säkerhetsprövning.
God datavana och van vid digitala verktyg och kalkyler (Excel).
B-körkort och certifikat inom BAS-U, heta arbeten och arbete på väg.
Flytande svenska i tal och skrift, samt goda kunskaper i engelska.Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är strukturerad och lösningsorienterad, har god samarbetsförmåga och som är kommunikativ, drivande och initiativrik.
Vad vår kund erbjuder
Spännande projekt och möjlighet att påverka i nyckelroll.
Trygg arbetsgivare med god personalpolitik.
Kollektivavtal.
Förmånsbil.
Vår kund har en tydlig expansionsplan och erbjuder stora möjligheter att utvecklas och göra skillnad - här blir varje medarbetare viktig.
Rekryteringsprocess
Låter det här som din nästa utmaning? Skicka in din ansökan via länken, urval och intervjuer sker löpande. Vi tar inte emot ansökningar via mail. Kontakta ansvarig rekryterare Sanna Vestin 073-506 68 39 om du har frågor eller önska presentera dig själv i samband med din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
ANSÖK TJÄNSTEN VIA LÄNKEN Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Prowork Bemanning AB
(org.nr 556967-7072) Arbetsplats
Prowork Kompetens Jobbnummer
9656456