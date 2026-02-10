Arbetsledare Gjuteriavdelning
2026-02-10
Välkommen att söka tjänsten som Arbetsledare på Gjuteriavdelningen på Teknia i Vimmerby. Vi söker efter en arbetsledare som tycker att människor, samarbete och engagemang är lika viktigt som att styra produktionen.
Vi söker en ledare som tror på tillit, tydlig kommunikation och närvaro i det dagliga arbetet.
Som arbetsledare hos oss har du en central roll i den dagliga produktionen. Du ansvarar för att leda och stötta avdelningen mot uppsatta mål.
Vi jobbar mycket med ny teknik och tillhör toppskiktet i kvalificerad pressgjutning och efterbearbetning. Våra kunder finns främst inom fordonsindustrin och då främst premiummärken.
Arbetsuppgifter och ansvarsområden
• Du kommer att leda och utveckla medarbetare på avdelningen
• Du kommer att planera den dagliga driften på avdelningen och fördela arbete i maskinerna
• Skapa en trygg och inkluderande arbetsmiljö
• Att aktivt arbeta med Ständiga Förbättringar av produktion och arbetsmiljö
• Att skyddsföreskrifter efterföljs och att skyddsutrustning som krävs används.
• Att medverka till att personalen trivs på företaget
• Du kommer att ha ett personalansvar för ca 25 medarbetare
• Du kommer att hålla i avdelningsmöten och medarbetarsamtal
• Du kommer att rapportera till Produktionschef
• Du kommer att ansvara för inköp
Vi söker dig
Som har erfarenhet av ledande roll gärna inom industri eller produktion
Som är lyhörd, kommunikativ och tydlig i ditt ledarskap
Som tror på mjuka värden som engagemang, respekt och tillit
Som kan fatta beslut men samtidigt involvera och motivera avdelningen
Meriterande är:
o Ledarskapsutbildning
o Arbetat med likande arbetsuppgifter tidigare
o Personalansvar
o Tidigare erfarenheter av arbete mot fordonsindustri
o Planering och resursfördelning
Vem är du?
Vi tror att du som är vår arbetsledare på Gjuteriavdelningen har ett lösningsorienterat och prestigelöst förhållningssätt. Du har förmågan att kunna hantera förändringar på ett lugnt och strukturerat sätt. Du har lätt för att samarbeta och leder genom att vara närvarande. Vi tror att du är en driven arbetsledare som ser både resultat och människor.
Vi lägger stor vikt vid personlighet och social förmåga.
Lön enligt överenskommelse
Arbetstiden är dagtid 07.00-16.00
Välkommen med din ansökan!
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Vänta därför inte med att skicka in din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-03-06
E-post: pernilla.zeilon@tekniagroup.com Arbetsgivarens referens
