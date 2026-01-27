Arbetsledare Elkraft till Östersund
2026-01-27
, Krokom
, Åre
, Ragunda
, Ånge
, Umeå
, Borlänge
, Boden
, Luleå
Vill du vara med och bidra till en mer attraktiv, hållbar och effektiv infrastruktur?
Infranord erbjuder dig ett varierat arbete med omväxlande miljö där du själv kan vara med och påverka din arbetsdag. Med lång erfarenhet, hög kompetens och nya idéer driver Infranord utvecklingen av dagens och morgondagens järnvägar.
Vår kultur präglas av samarbete, engagemang och lösningsorientering, alltid med säkerhet och kvalitet i fokus.
Vi söker en driven och empatisk ledare som drivs av att inspirera och motivera ditt team. I rollen kommer du att bidra med kommunikation, planering, organisering och styrning av det dagliga arbetet. Du leder ditt team till att utföra arbetet på ett säkert och kvalitativt sätt och har ett ekonomiskt ansvar för dina projekt. För oss är det viktigt att du är självgående men att du tar, och får, hjälp av dina kollegor inom kraftorganisationen för att driva projekten.
Som Arbetsledare hos oss är du en förebild som engagerar och motiverar dina kollegor. Här får du ta egna initiativ och bygga en kultur där dina medarbetare tar ett stort eget ansvar, mår bra och trivs på jobbet. Vi välkomnar dina förbättringsförslag och värderar din förmåga att bedriva arbetet på ett säkert sätt. Här får du chansen att arbeta i en roll med stor delaktighet i hela processen av att driva projekt: kalkylera, planera, genomföra, följa upp, förbättra och avsluta. Vi erbjuder en bred variation av projekt och tjänster som du kommer vara delaktig i att driva tillsammans med kraftorganisationen.
Om du gillar att arbeta tillsammans som ett lag och leverera ett professionellt resultat då är det här jobbet för dig!Kvalifikationer
För att lyckas i rollen söker vi dig som arbetar strukturerat och är van att planera, genomföra, följa upp och leverera enligt mål och tidsramar. Du har en god förmåga att kommunicera och samarbeta med andra då arbetet utförs i tätt samarbete med såväl den egna arbetsgruppen som övriga teknikgrenar.
Arbetsuppgifter vid järnvägen kräver att du är uppmärksam, noggrann och att du sätter säkerheten främst. God datavana/administrativ förmåga och förutsättningar att ta tills sig samt förstå nya datasystem är viktigt då t ex uppföljning, rapportering, materialbeställningar och kontrolldokumentation i olika datasystem ingår i arbetsuppgifterna.
Vidare söker vi dig som har:
* Gymnasieutbildning inom el- och energiprogrammet
* B-körkort
* God IT-vana
* God förmåga att uttrycka dig på svenska i både tal och skrift
Meriterande kunskaper och erfarenheter:
* Genomgått påbyggnadsutbildning inom elkraft
* Arbetslivserfarenhet inom elkraft
* Arbetslivserfarenhet inom järnvägsbranschen
* Vidare ser vi det som meriterande om du har tidigare erfarenhet av att ha personalansvar och att driva projekt, men det viktigaste är att du gillar att skapa goda och respektfulla relationer.
Resor i tjänsten och arbeten utanför ordinarie kontorstider förekommer.
ÖVRIGT
Tjänsten är tillsvidare med inledande 6 månaders provanställning.Urvalsarbetet sker löpande, skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt!
Vi strävar efter att vara en inkluderande arbetsgivare och välkomnar därför alla med sin ansökan. Våra medarbetare förväntas vara goda förebilder och bidra till en hållbar arbetsmiljö där alla respekteras för den de är. Vid urvalet lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet.
I vår rekryteringsprocess genomför alla nyanställningar alkohol- och drogtester.
En del tjänster hos oss innebär placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning kan därför komma att genomföras i enligt med Säkerhetsskyddslagen (2018:585) före beslut om anställning.
Mer information om oss finns på https://www.infranord.se/ Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01
