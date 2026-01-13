Arbetsledare bygg och fastighet
EntreCon Consulting AB / Byggjobb / Stockholm Visa alla byggjobb i Stockholm
2026-01-13
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos EntreCon Consulting AB i Stockholm
, Nynäshamn
, Eskilstuna
, Västerås
, Oxelösund
eller i hela Sverige
Har du erfarenhet av att leda och fördela arbete i byggentreprenader? Vi söker nu vassa arbetsledare till vårt växande team.
Vi tar emot ansökningar löpande och matchar med förfrågan från våra kunder och beställare. Du kommer att bli anställd hos Entrecon Consulting och jobba i uppdrag ute hos kund. Ett upplägg där du fakturerar från eget bolag är också möjligt.
Uppdraget
I rollen som arbetsledare kommer du att leda, planera och styra den dagliga produktionen i olika nyproduktions- eller ROT-projekt. Du ansvarar för att följa de fastställda ramarna avseende ekonomi, kvalitet, leveranstid och resursplanering.
Kompetens
Vi söker dig som har erfarenhet av nyproduktions- och/eller ROT-projekt inom hus och/eller bostad. Du har eftergymnasial utbildning eller motsvarande erfarenhet inom bygg samt tidigare erfarenhet av att leda arbetet i olika entreprenader. Önskvärt är minst 3 år erfarenhet från roll som arbetsledare.
Du är trygg i din roll som ledare och jobbar med inkluderande ledarskap där delegering och eget ansvar är viktiga stötestenar.
Du bör ha god datorvana och vara bekant med de vanligaste på marknaden förekommande digitala verktygen.
Detta är vi
Entrecon Consulting är ett konsultbolag verksamt inom bygg & fastighet, mark & anläggning samt infrastruktur. Vi erbjuder våra kunder noga utvald kompetens och våra konsulter bra arbetsklimat och spännande konsultuppdrag.
Det är viktigt för oss med en balans mellan arbete och privatliv. Vi tror att nöjda, glada och motiverade medarbetare presterar bättre och det framförallt när de befinner sig i spännande och utmanande projekt. Vi försöker därför alltid matcha konsultens önskemål och profil med uppdragets art och karaktär för att uppnå en win-win situation med en nöjd beställare och nöjd medarbetare/konsult!
Besök gärna vår hemsida!
Kontakt & Ansökan
Hör gärna av er vid frågor kring ovan tjänst!
Joakim Ruchatz 070- 651 79 39joakim@entreconconsulting.sewww.entreconconsulting.se Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare EntreCon Consulting AB
(org.nr 559159-2158), https://www.entreconconsulting.se/ Arbetsplats
EntreCon Consulting Kontakt
Joakim Ruchatz joakim@entreconconsulting.se 0706517939 Jobbnummer
9682436