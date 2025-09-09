Arbetsledare bergstäkt
Arbetsledare till Gladö Kvarn - Huddinge Publiceringsdatum2025-09-09Om tjänsten
Som arbetsledare ansvarar du för att leda, planera och följa upp produktionen samt den dagliga driften. Du säkerställer att tidsplaner och kvalitetskrav uppfylls, samtidigt som du bidrar till en trygg och säker arbetsmiljö. Rollen innebär att du fördelar arbetsuppgifter, hanterar kundkontakter och fungerar som en nyckelperson i säkerhetsarbetet.
Exempel på arbetsuppgifter:
Produktionsnära arbete med fokus på att den dagliga driften fungerar smidigt
Provtagning av ballast
Samarbete med produktionspersonal och platschef för att optimera verksamheten och skapa nöjda, återkommande kunder
Administrativa uppgifter såsom kvalitetssäkring, viss offertskrivning och fakturering
Säkerställa effektivitet, lönsamhet och kvalitet i alla led
Tjänsten erbjuder många sociala kontaktytor, varierande arbetsuppgifter och goda möjligheter till personlig utveckling.
Arbetsområdet är Gladö Kvarn med omnejd (Huddinge).
Arbetstider: Heltid, måndag-fredag kl. 07.00-16.00.
Tillträde enligt överenskommelse.
Vem är du?
Vi söker dig som har erfarenhet från anläggningsbranschen eller annan relevant arbetslivserfarenhet. Har du arbetat med produktion inom bergtäktsverksamhet är det meriterande.
Du är lösningsorienterad, initiativtagande och trivs med att ta ansvar. Du har goda ledaregenskaper, arbetar självständigt och har lätt för att skapa förtroende hos både medarbetare och kunder. Du är strukturerad, stresstålig och har förmåga att prioritera.
Eftersom verksamheten innefattar tunga fordon och sprängningsarbete är säkerhetsmedvetenhet avgörande. Du följer etablerade rutiner och har lätt för att ta till dig regler kring säkerhet, arbetsmiljö och ekonomi.
Vi söker dig som har en god datorvana samt goda kunskaper i Officepaketet och ha lätt för att ta till dig nya IT-system. Du ska ha goda kunskaper i Svenska i tal och skrift, då det dagligen är mycket kontakt med kunder och personal. Om du har erfarenhet av ekonomi och/eller administrativa arbetsuppgifter är detta ett plus. Kvalifikationer
B-körkort
Meriterande
Vid frågor om tjänsten, kontakta platschef Jonatan Häll på telefon 070-779 44 88.
Rekryteringen hanteras av Swerock. Vi undanber oss samtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.
Vi kan komma att genomföra bakgrundskontroller på våra slutkandidater som en del av vår rekryteringsprocess.
Vi erbjuder
I Peabkoncernen blir du delaktig i det spännande arbetet att bygga framtidens hållbara samhälle. Vi engagerar oss i sociala frågor och i frågor som rör miljön för de människor som nu och i framtiden påverkas av det vi bygger och anlägger. Vi vill tillvarata all kompetens på arbetsmarknaden och eftersträvar mångfald.
Det är viktigt för oss att du delar våra kärnvärden jordnära, utvecklande, personliga och pålitliga eftersom de är grundläggande för det vi gör. Hos oss finns stora möjligheter till personlig utveckling. Vill du bygga ett hållbart samhälle med oss?
Välkommen med din ansökan!
Swerock är en av Sveriges största leverantörer av material och tjänster till bygg- och anläggningsbranschen. I erbjudandet ingår ballast, betong, transport- och maskintjänster samt miljötjänster som återvinning, marksanering och vattenrening. Med gedigen kunskap, personligt engagemang och lokal närvaro skapar vi helhetslösningar som gör ditt projekt mer hållbart. Ersättning
