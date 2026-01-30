Arbetsledare/beredare Hiss - Göteborg
2026-01-30
Har du erfarenhet av beredning och arbetsledning inom hissbranschen? Är du en hisstekniker med några års erfarenhet och vill ta nästa kliv i din karriär? Vi söker en arbetsledare inom hiss i Göteborg!Publiceringsdatum2026-01-30Dina arbetsuppgifter
I rollen kommer du att leda och koordinera projekt från planeringsfasen, genomförande och fram till avslut. Ditt ansvar innebär att arbeta nära både interna team och externa kunder för att säkerställa att projekten genomförs enligt uppsatta tidsplaner, budget och kvalitetskrav.
Axplock av arbetsuppgifter:
• Leda och fördela arbetet mellan medarbetare
• säkerställa leverans, kvalité, budget och tidsplan
• Agera en viktigt länk mellan företaget och era externa kunder samt bidra till era fortsatta utveckling och verksamhet
Vem söker vi?
Du har flera års erfarenhet av arbetsledning samt erfarenhet av att leda och driva projekt eller erfarenhet som hisstekniker. Vi tror att du har en teknisk utbildning, åtminstone på gymnasienivå, med inriktning mot el eller mekatronik, och att du har ett stort tekniskt intresse.
Vi söker en samarbetsinriktad ledare som är positiv och prestigelös. Du är även strukturerad och noggrann, vilket är avgörande för att kunna hantera flera projekt samtidigt. Vidare är du flexibel och trivs med att anta nya utmaningar.Kvalifikationer
• Erfarenhet från hissbranschen som tekniker eller beredare
Så ansöker du
Skicka ditt CV och personligt brev till oss där du talar om varför just du passar för den här tjänsten till: jobb.gbg@btp.se
. Vi arbetar med löpande urval så skicka din ansökan så fort som möjligt. Vid ansökan var god ange referens: Arbetsledare/beredare HissOm företaget
Boost är ett rekrytering- och bemanningsföretag inom installationsbranschen. Med 16 års erfarenhet från branschen har vi de bästa möjligheterna för dig som arbetssökande att hitta nästa utmaning inom installationsbranschen. Vi på Boost Technical Power tror på mångfald och jobbar alltid med fördomsfri rekrytering, schyssta anställningsvillkor och är självklart kollektivanslutna. Vår verksamhet finns där du finns oavsett geografi.
Vi ser fram emot din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-03-01
