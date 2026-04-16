Arbetsledare anläggning
2026-04-16
Publiceringsdatum2026-04-16Om tjänsten
Arbetsledare med inriktning anläggning till PARK i Syd AB, Billesholm
PARK i Syd befinner sig i en spännande tillväxtfas och söker nu en arbetsledare som vill vara med och utveckla verksamheten vidare. Det här är en förstärkning av organisationen, där du får en central roll i ett bolag som redan är etablerat, lönsamt och på väg framåt.
Du får arbeta nära både kollegor och kunder, med stort eget ansvar och möjlighet att påverka projekten i sin helhet. Rollen passar dig som vill ta nästa steg - kanske kommer du från ett större bolag och vill närmare besluten, eller från ett mindre företag och vill utvecklas vidare i en mer ansvarstagande roll.
Vi söker i första hand en arbetsledare, men vi är öppna för att du initialt kan kombinera rollen med operativt arbete för att växa in i ansvaret.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
Som arbetsledare har du ett helhetsansvar för flera parallella projekt, från planering till färdigställande. Du driver projekten framåt med fokus på kvalitet, effektivitet och god kunddialog.
Dina arbetsuppgifter innefattar bland annat:
• Planera, leda och följa upp produktionen i flera samtidiga projekt
• Delta i bygg- och teknikmöten med beställare
• Hantera ÄTA-arbeten
• Ansvara för administration, dokumentation och uppföljning
• Arbeta med KMA-frågor i projekten
• Beställa material och boka resurser
• Säkerställa att projekten drivs i mål enligt tid, kvalitet och ekonomi
Arbetet är varierat - du är ute i projekten minst ett par dagar i veckan och resterande tid arbetar du från kontoret i Billesholm med planering och uppföljning.
På sikt finns även möjlighet att arbeta mer med kalkyl och affärsutveckling.
Vem är du?
Vi söker dig som har en gedigen bakgrund inom anläggning, gärna med erfarenhet av både finplanering och markarbeten på djupet. Har du även kunskaper om grundläggning och om arbete nära byggnation är det meriterande.
För att lyckas i rollen tror vi att du:
• Har erfarenhet av att leda eller samordna arbeten inom anläggning
• Trivs i en varierad vardag med olika typer av projekt
• Är trygg i din yrkesroll och van att ta ansvar
• Har ett starkt driv och affärsmässigt tänk
• Är flexibel och hanterar ett högt tempo med snabba omställningar
• Är kvalitetsmedveten och strukturerad
• Har en naturlig förmåga att leda och samarbeta med andra
PARK i Syd lägger stor vikt vid din personlighet och vilja att utvecklas tillsammans med verksamheten!
Grundläggande krav för rollen:
• Erfarenhet inom anläggningsbranschen
• B-körkort
• BAS-P / BAS-U
• Arbetsmiljöutbildning (AML)
• Heta arbeten
Meriterande (kan även utvecklas på plats hos PARK i Syd):
• AMA/MER Anläggning
• AB/ABT (entreprenadjuridik)
Om verksamheten
PARK i Syd är specialister på att skapa hållbara och funktionella utemiljöer. Vi arbetar med allt från projektering och anläggning till skötsel, och erbjuder helhetslösningar för både stora och små projekt. Företaget som är under tillväxt har idag ca 20 medarbetare.
Vår verksamhet präglas av kvalitet, engagemang och nära samarbeten - både internt och med våra kunder. Vi är ett mindre, familjärt bolag med korta beslutsvägar, där varje medarbetare räknas och har möjlighet att påverka.
Utgångspunkten är Billesholm, och våra projekt finns främst i regionen från Malmö till Halmstad, med enstaka uppdrag även längre bort.
Hos oss får du inte bara ett jobb - du blir en viktig del av en resa i ett företag som vill framåt.
Läs gärna mer på https://www.parksyd.se
Välkommen att söka ett utvecklande och omväxlande arbete! Du söker tjänsten via Poolias hemsida, www.poolia.se,
med bifogat CV och personligt brev. Sök gärna omgående då vi arbetar med löpande urval.
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult Karl Månsson via telefon 0761-756 109 eller karl.mansson@dreamwork.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-05
Park I Syd AB Kontakt
Karl Månsson karl.mansson@dreamwork.se 076-175 61 09
