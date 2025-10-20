Arbetsledare AME
Lilla Edets kommun / Pedagogjobb / Lilla Edet Visa alla pedagogjobb i Lilla Edet
2025-10-20
, Trollhättan
, Orust
, Stenungsund
, Essunga
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lilla Edets kommun i Lilla Edet
, Trollhättan
, Ale
eller i hela Sverige
Lilla Edets kommun är en av kommunerna i Göteborgsregionen, gynnsamt belägen längs Göta älv med närhet till Göteborg, Trollhättan och Uddevalla. De goda kommunikationerna ger oss möjligheten att fortsätta växa och utvecklas.
Vi är stolta över våra cirka 1 500 medarbetare som dagligen arbetar för att skapa bästa möjliga förhållanden för våra drygt 14 500 invånare, våra företag och för alla som besöker oss. Hos oss har vi nära till varandra och tack vare vår storlek har du goda möjligheter att påverka och utveckla våra verksamheter.
Här njuter du också av vacker älvmiljö, rik natur och spännande spår av unik historia. I Lilla Edets kommun arbetar vi ständigt för ökad livskvalité och glädje i vardagen, både för våra invånare och för dig som väljer att jobba hos oss.
Väl mött i Göta älvdalens pärla - vi gör det tillsammans!Publiceringsdatum2025-10-20Beskrivning
Arbetsmarknadsenheten har under 2025 flyttat in i nya lokaler och all personal på AME finns numera samlade där, med undantag för 2 arbetsstationer som finns på andra platser i kommunen.
Arbetsteamet består av medarbetare med lång erfarenhet och med mycket kunskap inom området.
På arbetsmarknadsenheten arbetar arbetsmarknadshandläggare och arbetsledare. Arbetsmarknadsenheten erbjuder stöd till arbetsgivarkontakter och företag för invånare i Lilla Edet. Lilla Edets kommun har flertalet interna arbetsstationer för deltagare som behöver praktikplats för arbetsträning: Servicetjänster, Återbruket, Caféservice samt Växthus-verksamhet är några av de platser deltagare kan vara på.
På uppdrag av myndigheter som kommunens socialtjänst, Arbetsförmedling, Försäkringskassan och i samverkan med Samordningsförbundet är arbetsmarknadsenhetens uppdrag att stödja individer att bli självförsörjande genom studier och arbete.
Enheten har även myndighetsutövning gällande ekonomiskt bistånd, med en 1:e socialsekreterare och fem socialsekreterare. Individer som söker ekonomiskt bistånd i kommunen erbjuds möjlighet att få stöd via kommunens arbetsmarknadsinsatser.
Även delar av kommunens integrationsuppdrag tillhör arbetsmarknadsenheten. På enheten finns en integrationssamordnare som ansvar för mottagande och integration samt en projektledare som bland annat arbetar med massflyktsdirektivet.
Enhetens övergripande mål är att bistå individer att få och behålla ett arbete samt att stödja dem till annan ersättning än ekonomiskt bistånd. Dina arbetsuppgifter
Som arbetsledare arbetar du nära deltagarna och genom praktisk handledning i det dagliga arbetet. Tillsammans med deltagarna genomförs arbetsuppgifter med målet att deltagaren ska utvecklas på arbetsplatsen och få praktiska och teoretiska kunskaper med sig vidare i yrkeslivet.
Under 2025 och 2026 kommer arbetsmarknadsenheten tillsammans med socialsekreterarna som handlägger ekonomiskt bistånd arbeta med det nya lagförslaget: aktivitetskrav för ekonomiskt bistånd. På grund av detta kan de nuvarande arbetsstationerna komma att få en annan framtida inriktning. Som arbetsledare kommer du att delta i arbetet med att införa aktiviteter med dina kollegor. Kvalifikationer
Som arbetsledare är det önskvärt med praktisk kompetens inom bygg, fastighetsskötsel, skogsarbete, trädgårdsarbete med mera. Även transport samt inneha kompetens att köra mindre lastbil och släpvagn är önskvärt.
Du behöver ha förmåga att leda ett arbetslag och motivera till deltagande i gruppen. Som arbetsledare behöver du vara initiativrik och utveckla kontakter med kommunen samt med det lokala näringslivet.
Som arbetsledare kommer du att leda en grupp av arbetsmarknadsanställda och praktikanter och tillsammans med dina kollegor leda och fördela det dagliga arbetet. Du arbetar för en säker och god arbetsmiljö och behöver ha ett coachande förhållningssätt för deltagarna.
Du behöver också vara flexibel och hitta lämpliga uppdrag för olika personer i arbetsgruppen eftersom den individuella förmågan behöver anpassas till varje deltagare.Anställningsvillkor
B-körkort Ersättning
Individuell Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/128". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lilla Edets kommun
(org.nr 212000-1496) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Sektor Socialtjänst, Individ och familjeomsorgen, Arbetsmarknadsenheten Kontakt
Joakim Valtin 0520-422934 Jobbnummer
9564450