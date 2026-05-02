Arbetsledare
2026-05-02
Arbetsledare inom ställning - AH Projektering AB
AH Projektering AB växer och söker nu en engagerad och erfaren arbetsledare inom ställning.

Publiceringsdatum 2026-05-02

Om tjänsten
Som arbetsledare hos oss kommer du att ha en central roll i verksamheten. Du ansvarar för att leda och fördela arbetet ute på projekten, säkerställa att jobben utförs effektivt och enligt plan samt att personalen har rätt förutsättningar för att göra ett bra arbete. Du är länken mellan ledning, montörer och kund.Dina arbetsuppgifter
Leda och planera det dagliga arbetet för våra ställningsmontörer
Säkerställa att projekt genomförs enligt tidsplan och kvalitet
Ha kontakt med kunder och vara ansvarig ute på arbetsplatserna
Arbetsmiljöansvar och se till att säkerhetsföreskrifter följs
Delta i planering och problemlösning vid förändringar i projektKvalifikationer
Erfarenhet av arbete med byggställningar
Tidigare arbetat som ställningsmontör
Erfarenhet av arbetsledning är meriterande
God förståelse för säkerhet och arbetsmiljö inom bygg
Förmåga att strukturera, planera och leda personal
B-körkort är ett kravDina personliga egenskaper
Vi söker dig som är ansvarstagande, lösningsorienterad och tydlig i ditt ledarskap. Du trivs med att ha många kontaktytor och kan hantera snabba förändringar i vardagen.
Vi erbjuder
En viktig roll i ett växande företag
Varierande arbetsdagar och spännande projekt
Möjlighet att påverka och utveckla verksamheten
Konkurrenskraftig lön enligt överenskommelse
Låter detta som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag! Märkning på svar Arbetsledare Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-01
E-post: Ahprojekteringab@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Arbetsledare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AH projektering AB
(org.nr 559499-2017) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Arbetschef
Hasse R Ahprojekteringab@gmail.com 0720170096 Jobbnummer
9887382