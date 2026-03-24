Arbetsledare
Jobway AB / Byggjobb / Göteborg Visa alla byggjobb i Göteborg
2026-03-24
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jobway AB i Göteborg
, Kungälv
, Lerum
, Härryda
, Kungsbacka
eller i hela Sverige
Är du en engagerad arbetsledare och söker nya möjligheter? Trivs du i en roll där du får arbeta med byggservice och ROT-projekt? Då kan rollen som arbetsledare hos NYB vara något för dig! - Läs mer och ansök redan idag!
Arbetsledare, Göteborg
Som arbetsledare hos NYB har du en viktig roll i projektens dagliga produktion. Du arbetar nära platschefen och ansvarar för att planera, leda och följa upp det operativa arbetet på byggarbetsplatsen. Du är en central länk mellan hantverkare, underentreprenörer och projektledning, och säkerställer att arbetet flyter på enligt plan. Hos oss arbetar du inom entreprenad och byggservice.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Planera, leda och fördela det dagliga arbetet i produktionen
Säkerställa att arbetet utförs enligt tidplan och uppsatta mål
Samordna yrkesarbetare och underentreprenörer på plats
Följa upp kvalitet, arbetsmiljö och säkerhet i det dagliga arbetet
Delta i byggmöten och ha löpande dialog med platschef och övriga intressenter
Bidra till en effektiv och välfungerande arbetsplats
För att lyckas i denna roll ser vi att du har:
Erfarenhet som arbetsledare eller yrkesarbetare med ledaransvar inom bygg
God byggteknisk förståelse och erfarenhet av produktion
Kunskap om arbetsmiljö och säkerhetsarbete (meriterande med BAS-U/BAS-P)
God samarbetsförmåga och ett engagerat arbetssätt
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
B-körkort
Om NYB erbjuder dig:
En stabil och växande arbetsgivare
Stort eget ansvar och möjlighet att påverka
En stark företagskultur med högt engagemang och samarbete
Möjlighet att utvecklas tillsammans med ett sammansvetsat team
Om NYB NYB har i mer än 50 år varit en ledande aktör inom entreprenad, byggservice, fasadsystem, puts och måleri. Vi erbjuder hållbara och högkvalitativa lösningar till fastighetsägare, företag, kommuner och privatpersoner längs hela västkusten. Med huvudkontor i Göteborg och lokalkontor i bland annat Varberg, Falkenberg, Halmstad, Helsingborg och Malmö har vi en stark regional närvaro.
Vi är certifierade enligt ISO 9001, 14001 och 45001 - vilket säkerställer kvalitet, miljöansvar och en trygg arbetsmiljö i alla våra projekt. Läs mer på ytskiktsbolaget.se
Intresserad av att veta mer? I denna rekrytering samarbetar NYB med rekryteringsföretaget Jobway. Eventuella frågor besvaras celina.sundberg@jobway.se
. Vi tillämpar löpande urval och tjänsten kan därmed tillsättas innan sista ansökningsdag. Din ansökan behandlas konfidentiellt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-20
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "jobway 5572". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jobway AB
(org.nr 556726-9518)
Marieholmsgatan 4 (visa karta
)
415 02 GÖTEBORG Arbetsplats
NYB Kontakt
Rekryteringskonsult
Celina Sundberg celina.sundberg@jobway.se +46703943832
9815672