Arbetsledare
2026-01-22
Vill du ha en central roll i byggprojekt där kvalitet, ansvar och samarbete står i fokus? Vi söker nu en engagerad arbetsledare som vill vara med och driva våra projekt framåt - från planering till färdigt projekt! Passar beskrivningen in på dig? Då kan du vara det Bergtornet söker, ansök idag!
I rollen som arbetsledare hos Bergtornet arbetar du i en operativ och central roll i den dagliga produktionen på byggarbetsplatsen. Du ansvarar för planering, samordning och uppföljning av det dagliga arbetet och är en viktig länk mellan yrkesarbetare, underentreprenörer och projektledare. Projekten är främst inriktade mot olika typer av friskvårds- och gymmiljöer i Stockholmsområdet.
För att lyckas i rollen har du:
2-4 års erfarenhet från byggbranschen som arbetsledare, gärna inom gym, butik eller liknande lokalanpassningar
Erfarenhet av arbete mot fastighetsägare, nyproduktion och serviceprojekt
God förståelse för helheten i ett byggprojekt
B-körkort
Meriterande:
Erfarenhet av gym-/träningslokaler och/eller butiksbyggnationer
BAS-P och BAS-U
Bergtornet erbuder dig:
Kollektivavtal & attraktiva förmåner
Arbeta med spännande och unika projekt
Löpande personalaktiviteter för att stärka gruppen
Låter detta som rätt möjlighet för dig?
I denna rekrytering samarbetar Bergtornet med rekryteringsföretaget Jobway. Vid frågor, kontakta rekryterare Anton Holm på anton.holm@jobway.se
Urval sker löpande - tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Om Bergtornet:
Sedan grundandet 2004 har Bergtornet Entreprenad AB strävat efter att vara synonymt med kompetens, pålitlighet, punktlighet och prisvärdhet. Vår mission är att inte bara möta utan överträffa kundens förväntningar. Vi förstår vikten av varje projekt vi tar oss an, stort som smått, och vi värdesätter varje kund - från privatpersoner till stora byggbolag och fastighetsbolag, inklusive välkända gym- och detaljhandelskedjor. Ersättning
