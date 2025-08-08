Arbetsledare
2025-08-08
Med verksamhet i nästan 40 länder, över hela världen, är vårt syfte att vara den bästa delen av resan. Oavsett om våra kunder flyger utomlands på semester, åker på affärsresa eller pendlar till jobbet med tåg, strävar vi efter att erbjuda dem mat- och dryckesupplevelser som uppfyller deras många olika smaker och behov.
Burger King Stockholm Central söker arbetsledare
Arbetsledartjänsten är utpräglat driftsorienterad. Du ansvarar för den dagliga driften och är den som fördelar och styr arbetsuppgifterna. Du ansvarar för att Burger Kings checklistor och rutiner följs till 100%. Du ser till att arbetet utförs enligt överenskomna avtal, standards och hygienregler. I arbetsuppgifterna ingår också bemanning, upplärning av nyanställda, beställning av varor och diverse personalfrågor som kan uppkomma.
Vi erbjuder:
• Trygga anställningsvillkor med tjänstepension och försäkringar genom våra kollektivavtal med HRF och Unionen
• 40 % personalrabatt och subventionerad lunch
Vi sätter värde på service och kvalitet. Som arbetsledare på Burger King Stockholm Central trivs du som gillar att jobba i team, har en positiv attityd och som gillar en fartfylld vardag. Våra medarbetare har många olika arbetsuppgifter.
De som jobbar hos oss arbetar både i kassan, i köket och ute i restaurangen. Vi utbildar alla nyanställda i alla våra arbetsstationer oavsett erfarenhet så att de får en bra start hos oss.
Vem är du?
För att klara tjänsten som arbetsledare bör du ha förmågan att ha många bollar i luften och vara mycket flexibel. Du älskar att ge service åt våra kunder och vill vara ett föredöme för det team du leder.
Några års erfarenhet från ledande befattning i fast food/serviceverksamhet är ett absolut krav. Du har goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift och viss datavana.
Hos oss finns det goda karriärmöjligheter om du önskar och oavsett hur länge du väljer att stanna hos oss kommer du få värdefull arbetslivserfarenhet. Vi erbjuder ett spännande och varierande arbete i högt tempo.
