2026-01-23
Vill du vara med och forma morgondagens måltidsverksamhet i Falköping? Då är du välkommen att söka rollen som arbetsledande kock hos oss! Vi söker arbetsledande kockar med passion för matglädje och viljan att utveckla sig själv och andra!
Vad kan vi erbjuda dig?
Nu söker vi 2 arbetsledande kockar till Måltidsavdelningen.
Tjänsterna är placerade i köken på Centralskolan och Floby skola.
Som arbetsledande kock är du en del av ett större arbetslag. Du har det övergripande ansvaret för köket avseende matlagning, planering och upplägg av arbetsdagen och deltar aktivt i det dagliga arbetet. Du ansvarar för verksamhetens beställningar, egenkontroll och bidrar med din expertis vid menyplanering. I nära samarbete med enhetschef arbetar du aktivt med att föra utvecklingen framåt vad gäller matlagning, bakning och hållbara måltider. Naturligtvis med utgångspunkt från kommunens måltidspolicy och övriga för verksamheten riktlinjer och rekommendationer. Du verkar för en god arbetsmiljö inom verksamheten samt ett gott samarbete och trevligt bemötande mot kund
Vad söker vi hos dig?
Vi söker dig som är kockutbildad och som har gedigen erfarenhet inom yrket, med inriktning mot restaurang och offentlig måltid. Du är trygg i din yrkesroll, serviceinriktad och tycker om att arbeta i grupp med andra. Som arbetsledare är du smaksäker, initiativrik, kreativ och har förmågan att leda en grupp mot nya utmaningar. Du brinner för matlagning och vill ständigt utvecklas. Som arbetsledande kock bör du vara stresstålig, tåla förändring och ha förmåga att skapa goda relationer till såväl arbetskamrater som kunder. Tidigare erfarenhet av inköp, menyplanering, ledarskap samt planering av daglig verksamhet är ett krav. Det är meriterande om du har någon form av erfarenhet av ledarskap. Vi ser gärna att du har kunskap om kostdatasystem. Krav på god svenska i tal och skrift.
Upplysningar
Samtliga tjänster är schemalagda måndag till fredag. Ytterligare information får du vid eventuell intervju.
Falköpings kommun
Du hittar oss mellan Sveriges två största sjöar, vid foten av unika platåberg och böljande kultur- och jordbrukslandskap. Här lever vi härligt småstadsliv med storstadens utbud bara en timme bort med tåg. Ja, vi har det bästa av två världar i en tid då de flesta av oss söker balans.
Falköpings kommun eftersträvar att vara en inkluderande arbetsgivare och värdesätter de kvalitéer som mångfald tillför våra verksamheter för att skapa en hållbar utveckling. Vår gemensamma värdegrund utgår ifrån att vi som medarbetare är till för Falköpingsborna. Vi erbjuder meningsfulla och viktiga arbeten, goda utvecklingsmöjligheter och ett gott arbetsklimat med engagerade kollegor.
Undrar du vad som finns att göra och se när du inte jobbar hos oss? Gå in på https://www.livetiskaraborg.se/och
Publiceringsdatum2026-01-23
