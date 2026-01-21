Arbetskonsulent till Projektet Lumena+
2026-01-21
Arbetskonsulent till Lumena Plus.
Lumena+ är en fortsättning på det framgångsrika regionala projektet Lumena som pågått de senaste tre åren. Södertäljes delprojekt fokuserar nu framåt på gruppen 30-64 år i Lumena+. Projektet finansieras av ESF, Europeiska socialfonden och pågår i tre år. Projektet är organiserat på enheten Lumena som även består av verksamheten Alis samt ESF-projektet Egen väg för unga. I Lumena stödjer vi personer till arbete eller studier enligt strukturerade och evidensbaserade metoder, IPS samt CM. Deltagare får stöd i samtliga livsområden utifrån individuella behov. Vi söker nu en Arbetskonsulent. Publiceringsdatum2026-01-21Arbetsuppgifter
Du stödjer deltagare, utifrån deras egna önskemål att välja, skaffa och behålla arbete eller studier. Stödet utformas individuellt. Du använder din tid för att knyta kontakter med arbetsgivare och utveckla din egen matchningskompetens. Metoden vi jobbar utifrån heter IPS (läs gärna mer på socialstyrelsens hemsida). Metoden hjälper oss i det dagliga arbetet både med principer för vårt arbete och en tydlig struktur. En viktig del av arbetet handlar också om att utveckla samarbete med olika arbetsgivare. Tjänsten är riktad mot målgruppen 18-64 år som söker sig till Lumena och Alis på egen hand och önskar stöd till arbete eller studier.
Vem är du?Kvalifikationer
• Du har högskoleutbilding inom området. Gärna inom beteendevetenskap eller arbetsterapi.
• Du har erfarenhet av att arbeta med människor med olika förutsättningar
• Du tycker om att arbeta ute på företag med deltagare och kan bygga upp stöd i arbetssituationen tillsammans med arbetsgivare och deltagare.
Meriterande:
• Du har praktisk erfarenhet och utbildning i metoden IPS.
• Du har erfarenhet av rehabiliterande arbetsmetoder.Dina personliga egenskaper
• Egenskaper vi eftersöker är nyfikenhet, öppenhet och en positiv tilltro till deltagarnas möjligheter att arbeta eller studera.
Vi erbjuder dig
• Ett kreativt arbete med stora möjligheter att göra skillnad!
• Handledning
• Positiva och engagerade kollegor
Välkommen till oss!
Varje dag går ca 6 000 personer till sitt jobb i Södertälje kommun. Vi har många olika roller hos oss och vill erbjuda dig ett meningsfullt jobb där du får möjlighet att bidra till samhället och samtidigt känna glädje. Som medarbetare hos oss får du möjlighet att utvecklas och sätta avtryck på riktigt.
Som anställd i Södertälje kommun erbjuds du bl.a. trygga anställningsvillkor, ett generöst friskvårdsbidrag samt möjlighet att byta semesterdagstillägget mot extra lediga dagar. Inom vissa verksamheter finns även möjlighet till viss flexibilitet avseende arbetstid och arbetsformer. Vi har ett stort utbud av utbildningar och kompetenshöjande insatser för dig som medarbetare. För mer detaljerad information kring våra förmåner läs gärna mer på vår externa hemsida: https://www.sodertalje.se/formaner Övrig information
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
Södertälje kommun arbetar med kompetensbaserad rekryteringmetodik i syfte om att motverka diskriminering och främja mångfald på arbetsplatsen.
Vi har många tjänster som kräver registerkontroll. Ett registerutdrag (bakgrunds- och misstankeregister) från Polismyndigheten kan därför behöva uppvisas av kandidat före beslut om anställning.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Ersättning
månadadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Södertälje kommun
(org.nr 212000-0159) Kontakt
Resultatenhetschef arbetsrehabilitering
Susanne Westring susanne.westring@sodertalje.se 08-5230 4783 Jobbnummer
9695709