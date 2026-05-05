Arbetskonsulent
På Lumena erbjuds öppna insatser mot arbete eller studier för alla invånare i Södertälje kommun. Verksamheten har tre inriktningar. Alis är vår ordinarie verksamhet som riktar stöd till unga vuxna mellan 18-29 år. Egen väg för unga är ett ESF-finansierat projekt som riktar stöd till unga vuxna 18-21 år från särskilt utsatta områden, pågår år 2025-2028. Lumena +, ett delprojekt i ett regionalt ESF-finansierat samverkansprojekt mellan Region Stockholm, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Södertälje kommun för målgruppen 30-64 år, pågår 2026-2029. I vår verksamhet arbetar vi utifrån de evidensbaserade metoderna Individuellt stöd mot arbete (IPS), Supported Education samt Case management (CM). Hos oss arbetar mentorer och arbetskonsulenter. Vi söker nu en arbetskonsulent. Publiceringsdatum2026-05-05Arbetsuppgifter
Du stödjer deltagare, utifrån deras egna önskemål att välja, skaffa och behålla arbete eller studier. Stödet utformas individuellt. Du knyter kontakter med arbetsgivare och utvecklar din egen matchningskompetens. Metoderna vi jobbar utifrån heter IPS, Individuellt stöd till arbete (läs gärna mer på Socialstyrelsens hemsida), samt Supported Education - stöd i studier. Metoderna hjälper oss i det dagliga arbetet både med principer för vårt arbete och en tydlig struktur. En viktig del av arbetet handlar också om att utveckla samarbete med olika arbetsgivare. Du kommer främst att arbeta med målgruppen unga vuxna.
Vem är du?
Du har erfarenhet av eller är nyfiken på att arbeta med unga vuxna och god kännedom om aktuell målgrupp. I rollen som arbetskonsulent arbetar du utifrån metodens principer och vi ser att du är både kreativ och inkännande. Du drivs av att stödja deltagare till egenmakt genom arbete eller studier. Du har kunskap om psykisk ohälsa och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och kan utforma det stöd och anpassningar som deltagaren behöver.Kvalifikationer
Du har högskoleutbildning inom området. Gärna inom beteendevetenskap eller arbetsterapi.
Du har erfarenhet av att arbeta med människor med olika förutsättningar
Du tycker om att arbeta ute på företag med deltagare och kan bygga upp stöd i arbetssituationen tillsammans med arbetsgivare och deltagare.
Meriterande:
Du har praktisk erfarenhet och utbildning i metoden IPS.
Du har erfarenhet av rehabiliterande arbetsmetoder.Dina personliga egenskaper
Egenskaper vi eftersöker är nyfikenhet, öppenhet och en positiv tilltro till deltagarnas möjligheter att arbeta eller studera.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vi erbjuder dig
Vi har kontorslokaler centralt i Södertälje centrum, på Nygatan 4, plan 3
Som anställd i Södertälje kommun erbjuds du en trygg anställning, bra anställningsvillkor och arbetsmiljö, kompetensutveckling och flera förmåner. Läs gärna mer om oss på vår hemsida och för mer information om våra förmåner: https://www.sodertalje.se/kommun-och-politik/jobba-hos-oss/formaner/
Välkommen till oss! Övrig information
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
Södertälje kommun arbetar med kompetensbaserad rekryteringsmetodik i syfte om att motverka diskriminering och främja mångfald på arbetsplatsen.
Vi har många tjänster där vi genomför en registerkontroll. Ett registerutdrag (belastnings- och misstankeregister) från Polismyndigheten kan därför behöva uppvisas av kandidat före beslut om anställning.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Södertälje kommun
