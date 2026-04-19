Arbetskonsulent 50 %
I över 18 år har Euniq'em AB hjälpt deltagare som är mellan två arbeten att finna en sysselsättning. Under dessa år har vi sett många aktörer komma och gå, både stora som små. Vi på Euniq'em AB har alltid levererat goda resultat och det gör att vi finns kvar idag. På något sätt ser vi vår uppgift mer som ett kall än bara ett mål. Vi går till jobbet varje dag för att göra världen lite bättre och nu behöver vi en extra hand nu i denna tid när vi expanderar.
Vi söker efter en arbetskonsulent till Skellefteå. Arbetet består i att guida arbetssökande att hitta ett arbete eller en utbildning. Vi hoppas att Du som söker denna tjänst har en universitetsutbildning och om Du har arbetat några år med liknande tjänster är det ett stort plus, men det vi framför allt värdesätter är den energi som Du tar med Dig till jobbet.
Hos oss får Du vara annorlunda. Alla som arbetar på Euniq'em har helt olika bakgrunder och erfarenheter, vi arbetar alla på olika sätt, men det som alla har gemensamt är den värdegrund som vi står på, att varje deltagare som vi möter ska få en rejäl knuff uppåt i arbetslivet.
Om Du tycker att denna tjänst verkar intressant hoppas vi att Du kontaktar oss. Tjänsten är på 50 %. Viss pendling till Norsjö kan förekomma. Vi kommer att ha löpande antagning, så vänta inte för länge med att söka. För svar på frågor angående tjänsten, ring gärna Peter på 070-3977386.
Sista dag att ansöka är 2026-05-19
E-post: peter@euniqem.com Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Euniq'em AB
(org.nr 556608-2201)
Kanalgatan 32 (visa karta
)
931 31 SKELLEFTEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9862723