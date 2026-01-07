Arbetshandledare till daglig verksamhet Textilateljén
Välkommen till vård- och omsorgsförvaltningen. Vi arbetar med stöd och vård till äldre och till personer med funktionsnedsättning. Målet är att de ska kunna leva ett så aktivt och självständigt liv som möjligt.
Vård- och omsorgsförvaltningen är en av Sveriges största arbetsgivare inom kommunal vård och omsorg. Här arbetar cirka 7 500 medarbetare utifrån vår värdegrund - göra skillnad, arbeta tillsammans och välkomna nyskapande. Hos oss finns stora möjligheter att ta eget ansvar, utvecklas och bidra med sin kompetens. Vi strävar mot en organisationskultur med en tilltro till varandra och en stolthet över verksamheten.
Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på https://www.uppsala.se/jobb/vard-halsa-omsorg/
Inom vård- och omsorgsförvaltningen har vi heltid som norm. Det innebär att alla tillsvidareanställda medarbetare i grunden har en heltidsanställning. Vid en eventuell intervju ges mer information om vad det innebär i denna tjänst. Undantagna (från heltid som norm) är personliga assistenter.
Har du ett genuint intresse för skapande och vill kombinera det med att verka för att våra deltagare kan leva ett så självständigt och meningsfullt liv som möjligt? Ser du pedagogik och samspel som ett viktigt inslag i din vardag? Då borde du söka till oss! Här skapar vi fritt i textil, färg och form tillsammans!
Textilateljén är en daglig verksamhet belägen i natursköna Kronparken i Uppsala. Här möts vi i skapandet och växer tillsammans. Vi tror på ett lustfyllt skapande som ger glädje och stolthet, och vi eftersträvar en varm stämning där alla känner sig välkomna och sedda.
Läs mer om oss här: Textilateljén - Uppsala kommun (https://vardochomsorg.uppsala.se/arbete_sysselsattning/dagligverksamhet/vara-verksamheter/kultur-och-skapande/textilateljen/))Arbetstiderna
är dagtid, måndag till fredag. Distansarbete är inte aktuellt då arbetet sker på plats tillsammans med deltagarna.
ArbetsuppgifterSom arbetshandledare ger du individuellt stöd och service enligt LSS till deltagare utifrån biståndsbeslut. Du arbetar för att varje person ska kunna leva ett så självständigt, aktivt och meningsfullt liv som möjligt, utifrån den enskildes förutsättningar, önskemål och behov.
I rollen ingår att skapa en trygg och kreativ miljö där deltagarna får möjlighet att utvecklas genom textilt skapande. Du förväntas ta ansvar för verksamheten utefter målen, ekonomi i balans, attraktiv arbetsgivare och attraktiv daglig verksamhet tillsammans med chef och kollegor.
KvalifikationerVi söker dig som har en eftergymnasial utbildning med pedagogisk, social eller beteendevetenskaplig inriktning, och ser gärna att du har erfarenhet av arbete med personer som har psykisk funktionsvariation. Vidare har du goda muntliga och skriftliga kunskaper i svenska. För den här tjänsten är det meriterande om du har kunskaper inom motiverade samtal, lågaffektivt bemötande, teckenspråk eller andra kommunikationshjälpmedel. Det är även meriterande om du innehar B-körkort. Som person är du empatisk och kan enkelt och snabbt sätta dig in andras perspektiv eller situationer. Det är du, tillsammans med deltagarna och din kollega, som formar dagens aktiviteter vilket innebär att du behöver ha en stark förmåga till att ta egna initiativ, vara kreativ och kunna leda aktiviteter på ett pedagogiskt sätt. Dessutom har du en helhetssyn och tar ansvar för ditt arbete samt ser till hela verksamhetens bästa i ditt agerande och beslutsfattande.
UpplysningarHar du frågor om tjänsten, kontakta:Karin Malmlöv, verksamhetschef, 018-7277133
Facklig företrädare:Kommunal, 010-442 82 04.
Har du frågor gällande rekryteringsprocessen, kontakta enheten för rekrytering: 018-7263994
Vi kommer att begära utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan erbjudas.
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.En anställning hos Uppsala kommun kan komma att innebära en krigsplacering. Ersättning
