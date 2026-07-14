Arbetshandledare till Daglig verksamhet
Oskarshamns kommun, Socialförvaltningen / Undersköterskejobb / Oskarshamn Visa alla undersköterskejobb i Oskarshamn
2026-07-14
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Välkommen till öarnas och sjöarnas plats!
Här i Oskarshamn kan du uppleva lugnet i värmen och tryggheten och finna din energi i närheten och gemenskapen. Vi är stolta över att vara landets fjärde örikaste kommun, med över 6 000 öar i vår skärgård och i våra 500 sjöar. Oavsett om du söker avkoppling eller äventyr, så har Oskarshamn något att erbjuda. Med havet som fond och barrdoft runt hörnet är det lätt att förälska sig och slå sig till ro.
I Oskarshamn kan du växa och utvecklas. Med stora arbetsgivare inom industri och teknik, drivna entreprenörer och småföretagare, erbjuder Oskarshamn ett välmående näringsliv och spännande möjligheter. Närheten mellan landsbygd, stad, hav och skog ger alla förutsättningar att leva tryggt och bekvämt, med tid över att följa passioner och drömmar.
Välkommen att kasta ankar i Oskarshamns kommun.
Nu söker vi en Arbetshandledare till Daglig verksamhet, Block 1, inom Omsorg för personer med funktionsnedsättning (OF).
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-14Arbetsuppgifter
Daglig verksamhet är till för personer med funktionsnedsättning i yrkesverksam ålder som saknar förvärvsarbete. Som arbetshandledare är du ett viktigt stöd och arbetet innebär att tillsammans skapa en meningsfull vardag för alla deltagare i Daglig verksamhets arbete. Arbetet innebär att kunna arbeta planerande och drivande självständigt men även i gott samarbete med kollegor. Arbetet innebär också att jobba efter basala hygienrutiner och kunna alla moment inom omvårdnadsarbete. Lyft, utåtagerande beteende och ensamarbete förekommer. Arbetstiden är dagtid.Kvalifikationer
Du är utbildad undersköterska eller annan utbildning som arbetsgivaren finner likvärdig. Det är meriterande om du har en formell utbildning som riktar sig mot funktionsnedsättningar samt erfarenhet av liknande arbete.
Du har goda kunskaper i lågaffektivt bemötande och tecken som stöd samt god kännedom om LSS och SOL. Du har även kunskaper om olika diagnoser inom autismspektrumet och inom tydliggörande pedagogik.
Du är trygg i dig själv, är strukturerad, kreativ och har en god samarbetsförmåga. Du har ett inneboende driv och är självständig i ensamarbete. Du har ett intresse i att ta del av nya arbetssätt och metoder samtidigt som du gärna utvecklar och planerar verksamheten. Du är flexibel och kan snabbt ställa om din planering på grund av förändrade förutsättningar. Du är bra på att skapa och underhålla relationer. Arbetsgivaren lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
B-körkort för manuellt växlade fordon är ett krav.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Enligt överenskommelse.
Vi tillämpar löpande rekrytering så välkommen med din ansökan redan idag!
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig ansöka via söklänken och inte via e-post eller pappersformat.
För att kunna bli aktuell för en anställning behöver du kunna visa upp följande utdrag ur belastningsregistret: Arbete i hemmet med äldre och personer med funktionsnedsättning. Detta hittar du under: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/arbete-i-hemmet-med-aldre-och-personer-med-funktionsnedsattning-e-tjanst/Du
som söker och är intresserad av tjänsten, ansök redan nu om utdraget.
Vi har rökfri arbetstid.
Vi erbjuder ett flexibelt friskvårdsavtal.
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna tjänst.
Läs gärna mer på https://oskarshamn.com/
Kika gärna på vår fina film om vår stad: https://youtu.be/_T9Cy0C-H_o Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C336453". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Oskarshamns Kommun
(org.nr 212000-0761)
572 28 OSKARSHAMN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Oskarshamns kommun, Socialförvaltningen Kontakt
Enhetschef OF
Kristin Svensson kristin.svensson@oskarshamn.se +46103560000 Jobbnummer
10002242