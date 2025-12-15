Arbetshandledare ref.nr. 132/25
Kalix kommun / Vårdarjobb / Kalix
2025-12-15
Nu söker vi en arbetshandledare till JUC (jobb- och utvecklingscenter). Vill du vara med och göra skillnad för personer med funktionsvariationer? Vill du ha ett meningsfullt arbete och skapa en betydelsfull sysselsättning och stärka arbetslivsanknytningen för vuxna personer inom LSS och SOL. Vill du också vara med och göra Kalix Kommun bättre? Välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2025-12-15Arbetsuppgifter
Vi har ett stort utbud av aktiviteter inom JUC verksamhet. Snickeri, montering och demontering, tvätteri, bageri och café, återvinningsbutik, färg och form, stimulans/aktivering, kontor och media, företagsgrupper, transport. Vi anpassar aktiviteter efter individen så aktiviteter kan ändras över tid.
I dina arbetsuppgifter ingår återkommande moment som är fysiskt krävande och därmed kräver en god fysisk kapacitet. Arbetsuppgifterna är mycket varierande och ställer stora krav på att du som person är flexibel, ansvarstagande och utvecklingsinriktad samt klarar att arbeta självständigt, du behöver även tycka om att arbeta i team.
I ditt arbete kommer du att:
• Planera och genomföra aktiviteter utifrån individuella planer och mål
• Stödja och motivera individen i deras arbetsuppgifter
• Skapa en trygg, inkluderande miljö för att stärka och skapa självständighet hos individen
• Dokumentera och följa upp
• Bidra till utveckling av verksamheten
• Omvårdnad
• Kundmöten och samverkan med lokala företag
• Transporter
Vi söker
Du som söker är utbildad och har erfarenhet av funktionshinder och/eller psykiatri med utbildningar som stödpedagog, socialpedagog eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har erfarenhet inom snickeri. Har du arbetat eller är utbildad inom lågaffektivt bemötande, motiverande samtal, AKK (alternativ kommunikation) är det meriterande. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Vill du bli en i vårt team är du välkommen med din ansökan!
Vi erbjuder
Som medarbetare i Kalix Kommun har du många förmåner, såsom bl.a. :
semesterväxling
förmånscykel
bidrag för att studera på fritiden
läs mer om våra förmåner på www.kalix.se/formanÖvrig information
Läs om arbetsplatsen, via länkarna nedan:
Socialförvaltningen
JUC (Jobb- och utvecklingscenter)
Kalix kommun är ett förvaltningsområde för finska och meänkieli. Kunskaper i dessa är meriterande.
Din ansökan behandlas enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare annonser. Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kalix kommun
(org.nr 212000-2692), https://www.kalix.se/ Arbetsplats
Kalix Kommun Kontakt
Enhetschef
Anette Strömbäck anette_stromback@kalix.se 0923-65457 Jobbnummer
9645239