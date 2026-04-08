Arbetshandledare på AME
2026-04-08
Nu söker vi en arbetshandledare inom arbetsmarknadsenheten och du kommer tillhöra Aktivitetscentrum. Aktivitetscentrum är en samlad sysselsättningsverksamhet med daglig verksamhet, daglig sysselsättning och arbetsmarknadsåtgärder. I Aktivitetscentrum finns egna verksamheter med arbetsliknande sysslor att välja på. För oss är det viktigt att individerna får möjlighet att utföra riktiga arbetsuppgifter, och därför driver vi bland annat en secondhandbutik, en biltvätt och ett café i verksamheten. På aktivitetscentrum fokuserar vi på individuella mål och lösningar för varje deltagare
Vi erbjuder ett varierande och kreativt arbete, där du kommer att ha en basplacering men samtidigt arbeta flexibelt i olika verksamheter på enheten. I våra verksamheter finns ett antal kreativa, skapande och praktiska områden där du som arbetshandledare stödjer och handleder deltagarna i planerade aktiviteter/arbetsuppgifter. Du samverkar med andra aktörer och experter för att skapa ett team kring individen och du är med och dokumenterar arbetet. Handledning vid praktik ingår tjänsten.
1 plats(er).
Tillsammans skapar vi en kultur där utveckling, delaktighet, relationer och kommunikation är centrala för att bygga en framgångsrik och hållbar kommun. Vi tar ansvar för Vansbrobornas bästa!
Du kommer att
stötta och vägleda personer som står utanför arbetsmarknaden
praktiskt utföra och stötta i olika arbetsuppgifter, planera, strukturera och motivera
genomföra individuella samtal, coachning och motiverande insatser
kartlägga deltagares behov och resurser samt upprättar individuella planer för att matcha och öka möjligheten till egen försörjning
samverka med Arbetsgivare, Utbildningsanordnare, Arbetsförmedling och andra aktörer.
göra uppföljningar, utveckling och resultat
stötta praktiskt i våra verksamhet
Du måste ha
minst eftergymnasial utbildning inom socialt arbete, beteendevetenskap, rehabilitering eller annan relevant utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
vana av arbete med människor i utanförskap
god förmåga att skapa relationer, motivera och arbeta lösningsfokuserat
goda kunskap i svenska i tal och skrift
god datavana, dokumentationssystem
erfarenhet av praktiskt arbete, då vi har olika uppdrag inom verksamheten, tex. grönytor, badplats, secondhand.
B-körkort, manuell växellåda är ett krav.
Före anställning ska giltigt utdrag ur Rikspolisstyrelsens belastningsregister lämnas.
Det är meriterande om du också har
erfarenhet att bygga nätverk inom näringslivet, utbildning inom arbetsmarknadscoachning.
Vi vill att du
är självständig
är flexibel
är ansvarstagande
är strukturerad
är trygg att leda grupper i praktiskt arbete
är relationsskapande
har en god samarbetsförmåga
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Ansökan
Har du skyddade personuppgifter, ska du skicka din ansökan per post till adress; Vansbro kommun Norra Allégatan 30, 786 31 Vansbro. I ansökan ska framgå vilken tjänst som söks.
Vi använder e-rekrytering för att kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Uppgifterna behandlas och sparas enligt GDPR (dataskyddsförordningen). Insända ansökningar återsändes ej.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Om Vansbro kommun
Hos oss är var och en av oss en viktig del i helheten! Vansbro kommun kan erbjuda dig ett meningsfullt arbete med goda arbetsvillkor och ständigt lärande. Vi är övertygade om att engagerade medarbetare skapar bättre trivsel och resultat på arbetsplatsen, därför är det viktigt för oss att du känner dig delaktig i vår utveckling av verksamheten och stolthet över den verksamhet som vi tillsammans skapar för våra medborgare i Vansbro kommun.
Vansbro kommun är den lilla kommunen med det stora innehållet. Längs älven sträcker sig kommunens lokalsamhällen Äppelbo, Vansbro, Dala-Järna och Nås med kringliggande byar i de västra delarna av Dalarna. I Vansbro kommun är vi mycket stolta över bredden inom näringslivet som skapar en mycket god arbetsmarknad med ett brett och rikt föreningsliv samt god kommunal service i samtliga kommundelar. Hos oss finns en närhet och enkelhet som ger stora möjligheter till livskvalité.
Vansbro kommun erbjuder friskvårdsbidrag, semesterdagsväxling samt busskort till förmånligt pris.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Arbetstid: Dagtid. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-21 Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C317537-2026-12". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Vansbro kommun
(org.nr 212000-2130)
Box 7 (visa karta
)
786 31 VANSBRO Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Enhetschef aktivitetscentrum
Zenitha Hermansson zenitha.hermansson@vansbro.se 0281-75116
9841030