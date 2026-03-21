Arbetschef till Peab Anläggning
Arbetschef till Peab Anläggning - Göteborg
Vill du leda, utveckla och skapa affärer som gör verklig skillnad?
Vi växer och tillsätter nu ytterligare en Arbetschef inom Stor Göteborg.
Brinner du för att bygga starka team, utveckla människor och skapa långsiktiga kundrelationer? Då kan du vara precis den arbetschef vi söker till Peab Anläggning - ett av Nordens ledande bygg- och anläggningsföretag.
Hos oss får du arbeta i en kultur där jordnära, utvecklande, personlig och pålitlig (JUPP) inte bara är värdeord - det är vår vardag. Publiceringsdatum2026-03-21Om tjänsten
Som arbetschef hos oss får du en central och affärsdrivande roll där du leder utvecklingen av ditt verksamhetsområde i Göteborg. Du får en vardag fylld av variation och frihet, där du kombinerar strategiskt arbete med nära ledarskap och affärsutveckling.
Du ansvarar för att utveckla enheten tillsammans med de två övriga Arbetscheferna i linje med företagets affärsplan och mål, och har stor möjlighet att påverka riktningen framåt. I ditt uppdrag ingår marknadsbevakning, anbudsarbete, affärsutveckling samt att bygga och vårda relationer med både nya och befintliga kunder.
Kort sagt - du skapar affärerna, bygger laget och leder verksamheten mot framtidens möjligheter.
Du kommer att ha ansvar för:
Strategisk utveckling: Sätta riktningen för verksamheten med fokus på tillväxt och hållbar lönsamhet.
Ekonomi: Budget, resultat och att säkerställa lönsamhet i projekten.
Affärsutveckling: Identifikation och genomförande av nya affärer och projekt.
Ledarskap: Coacha, inspirera och utveckla ditt team av både tjänstemän och yrkesarbetare.
Arbetsmiljö: Säkerställa en trygg, säker och utvecklande arbetsplats.
Du leder ditt team och ingår i regionens ledningsgrupp.
Om dig
Vi söker dig som vill vara med och bygga något långsiktigt - både i relationer, i affärer och i människor.
Du har:
Relevant högskoleutbildning inom bygg, anläggning eller liknande.
Minst 10 års erfarenhet som ledare inom anläggning.
5-10 års erfarenhet av kvalificerad projektledning och produktionsstyrning.
Goda kunskaper i byggjuridik, ekonomi och digitala verktyg.
Mycket god svenska i tal och skrift.
Dina egenskaper
Du leder med trygghet och hjärta tillsammans med ett coachande förhållningssätt som gör att människor växer omkring dig. Du är kommunikativ, strukturerad och affärsmässig. Du trivs när du får kombinera strategi med operativt ledarskap.
Du skapar energi, teamkänsla och engagemang - och du gör det på ett sätt som känns just jordnära, utvecklande, personligt och pålitligt.
Vad du får hos oss
Hos Peab får du mer än en tjänst - du får en stabil arbetsgivare, ett starkt varumärke och ett team av kollegor som stöttar dig i både vardag och utveckling. Vi ger dig utrymme att forma både rollen och verksamheten, och vi tror på att framgång skapas genom samarbete och gemensamt ansvar.
Din närmsta chef blir Victoria Borgljung, Bitr Regionchef i Region Väst och ansvarig för Göteborgsmarknaden. Hon beskrivs av sina medarbetare att hon arbetar med framdrift, lyhördhet och med hjärtat på rätta stället. I Victorias närhet får du all möjlighet till att växa och utvecklas i din roll som Arbetschef och som individ.
Vi strävar efter en mångfaldig arbetsplats och uppmuntrar alla kvalificerade kandidater att söka, oavsett kön, ålder, etnicitet eller bakgrund. För att främja en dynamisk och inkluderande grupp ser vi gärna ansökningar från alla som vill bidra till en jämnare könsfördelning då Peab kontinuerligt arbetar för mångfald och jämlikhet i byggbranschen.
Välkommen med din ansökan - vi ser fram emot att höra från dig!
Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan ansökningstiden gått ut. Har du frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta Victoria Borgljung på victoria.borgljung@peab.se
och har du frågor om rekryteringsprocessen kontakta Linda Hake på linda.hake@peab.se
Vi kan komma att genomföra bakgrundskontroller på våra slutkandidater som en del av vår rekryteringsprocess.
I denna rekrytering har vi gjort ett aktivt val av annonsering och rekryteringsstöd och avböjer oss vänligt men bestämt kontakt från rekryterings- eller annonseringsbolag.
Vi erbjuder
I Peabkoncernen blir du delaktig i det spännande arbetet att bygga framtidens hållbara samhälle. Vi engagerar oss i sociala frågor och i frågor som rör miljön för de människor som nu och i framtiden påverkas av det vi bygger och anlägger. Vi vill tillvarata all kompetens på arbetsmarknaden och eftersträvar mångfald.
Det är viktigt för oss att du delar våra kärnvärden jordnära, utvecklande, personliga och pålitliga eftersom de är grundläggande för det vi gör. Hos oss finns stora möjligheter till personlig utveckling. Vill du bygga ett hållbart samhälle med oss?
Peab är Nordens samhällsbyggare med 12 000 medarbetare och en omsättning på 59 miljarder kronor. Med lokal närvaro och fokus på egna resurser utvecklar, anlägger och bygger vi vardagen där livet levs. Huvudkontoret finns i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne. Aktien är noterad vid Nasdaq Stockholm. Ersättning
Fast lön
Sista dag att ansöka är 2026-04-19
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Peab Sverige AB
(org.nr 556099-9202) Arbetsplats
Peab AB Jobbnummer
9811714