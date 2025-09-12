Arbetande förman
2025-09-12
En dag på Cramo
På Cramo arbetar vi tillsammans och stöttar varandra. Alla är lika viktiga. Vi har en arbetsmiljö som uppmanar till samarbete, där vi stöttar och delar kunskap med varandra på alla nivåer av företaget. Det är vad som skapar vår sanna laganda!
Cramo erbjuder dig en utvecklande arbetsplats med en positiv företagskultur fina anställningsvillkor och bra personalförmåner.
Som Arbetande förman är du en nyckelperson i vår serviceverksamhet. Du ansvarar för att den dagliga driften på avdelningen fungerar smidigt, säkert och kostnadseffektivt. Rollen innebär både operativt arbete med service, underhåll och reparationer av maskiner och produkter, samt ett samordnande ansvar där du leder och fördelar arbetet inom teamet.
Du arbetar nära din närmsta chef och bidrar aktivt till utvecklingen av avdelningens processer. I rollen ingår även teknisk support, kundkontakt, hantering av skadeärenden och förbättringsarbete inom kvalitet och arbetsmiljö.
På Cramo strävar vi efter att alltid ligga i framkant med samhällsutvecklingen. Vi bidrar inte bara till våra kunders framgång utan till samhället i stort. Nyckeln till vår framgång är våra fantastiska medarbetare som har en positiv "allt är möjligt"-attityd. För oss är det viktigt att arbeta för en mer inkluderande arbetsplats där alla våra medarbetare får möjlighet att uppnå sitt fulla potential. Cramo erbjuder goda utvecklingsmöjligheter och anställnings- och personalförmåner. Dessutom värnar vi om våra medarbetares hälsa och välmående, och erbjuder en arbetsmiljö, där alla ska trivas och känna sig uppskattade.
Kollektivavtal: Basindustrin - Unionen, Sveriges Ingenjörer, Ledarna
Vi söker dig som har erfarenhet av tekniskt arbete och service, gärna inom maskinuthyrning, verkstad eller byggbranschen. Du är strukturerad, lösningsorienterad och har god samarbetsförmåga. Du trivs med att ta ansvar och har förmåga att leda andra i det dagliga arbetet.
Vi ser gärna att du har:
• Erfarenhet från bygg- eller verkstadsbranschen
• God förståelse för tekniska processer och servicearbete
• Kunskap i Officepaketet
• Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift

Publiceringsdatum: 2025-09-12

Så ansöker du
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Vi tillämpar alkohol- och drogtest för att säkerställa en trygg arbetsmiljö.
För att säkerställa en rättvis rekryteringsprocess använder vi personlighetstest. Vi arbetar aktivt med att öka mångfalden och välkomnar alla typer av sökanden.
Vid frågor om tjänsten, är du välkommen att kontakta: Christoffer Ulvedal, christoffer.ulvedal@cramo.com Varaktighet, arbetstid, etc.
Sista dag att ansöka är 2025-10-10
Klicka på denna länk för att göra din ansökan
