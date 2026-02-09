Arabisktalande personlig assistent i Västerås!
2026-02-09
RTFL Care AB erbjuder personlig assistans med hög kvalitet för funktionshindrande och vi sätter alltid den funktionshindrade i centrum. Målet är brukaren ska kunna leva ett aktivt och berikande liv. De personliga assistenterna ska vara verktyget för att uppnå detta. Minst 2 års erfarenhet av arbete med funktionshindrade personer. Du ska ha lätt för att lära dig hans rutiner och kunna arbeta med hjärtat. Du ska vara lugn, skötsam och rökfri. Vi ser gärna en kvinnlig undersköterska som behärskar svenska samt arabiska. Heltidsarbete på kvällarna/ nätterna men du bör även kunna vara flexibel med arbetstiderna emellanåt. Du skall bistå en pojke som har väldigt svåra funktionsnedsättning. Han behöver hjälp med all ADL, förflyttning, kommunicering samt krävs det daglig träning. Du ska vara hans hjälpmedel för att han ska kunna leva ett liv fullvärdigt som andra.
Tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdatum så vänta inte med din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Rtfl Care AB
