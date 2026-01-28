Arabisktalande Handledare/Jobbcoach
Finderz AB / Personaltjänstemannajobb / Helsingborg Visa alla personaltjänstemannajobb i Helsingborg
2026-01-28
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Finderz AB i Helsingborg
, Malmö
, Kristianstad
, Göteborg
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige
Brinner du för att hjälpa andra människor och leverera resultat! Då brinner vi för att anställa dig!
Finderz AB växer nu snabbt och vi behöver fler medarbetare till vårt team. Just nu söker vi en handledare /jobbcoach till Helsingborg. I rollen som handledare /jobbcoach arbetar du med arbetsmarknadsprogrammet "Rusta och Matcha" där vi hjälper och guidar dem som står utanför arbetsmarknaden till att komma närmare arbetslivet. Vårt mål är att hjälpa deltagarna till ett arbete genom workshops, coachning och vägledning.
Vem är du?
Vi söker i första hand dig som har ett bra nätverk lokalt och regionalt inom näringslivet. Du ser möjligheter och gillar att arbeta i en dynamisk miljö. Du har lätt för att bygga relationer med människor, du är målinriktad och drivs av att nå resultat. Vi uppskattar din säljande personlighet.Publiceringsdatum2026-01-28Arbetsuppgifter
• Tillsammans med deltagaren planera, följa upp och handleda i olika aktiviteter mot arbete/studier.
• Hålla fokus på den snabbaste vägen till arbete/studier.
• Administrera och skriva uppföljningar/rapporter.
• Sköta kontakter med Arbetsförmedlingen och med företag.
• Vara en god representant för företaget.
• Hålla gruppaktiviteter och seminarier.
• Hålla i rekryteringsmässor och kandidatträffar.
• Arbeta med rekryteringsverktyg såsom sociala medier för att smidigt marknadsföra våra deltagare gentemot arbetsgivare.
Kompetenskrav (alternativ 1)
Utbildning:
Minst 180 högskolepoäng (120 poäng enligt tidigare system)
Arbetslivserfarenhet:
Minst två (2) års arbetslivserfarenhet motsvarande heltid. Även deltid kan godkännas om den sammanräknade arbetstiden motsvarar heltid under två (2) år.
Kompetenskrav (alternativ 2)
Utbildning: Minst ett (1) års heltidsstudier på eftergymnasial nivå med minst godkänt resultat.
Arbetslivserfarenhet: Minst tre (3) års arbetslivserfarenhet motsvarande heltid i något eller några av följande yrken eller arbetsuppgifter:
Arbetsledning med personalansvar
Rekrytering
Omställningsarbete för arbetssökande
Studie- och yrkesvägledning
Handläggning i personalfrågor (ej enbart personaladministration)
Arbete med arbetslivs- och arbetsmarknadsfrågor
Arbete med social- och grupp-psykologi
Karriärvägledning
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-27
E-post: hr@finderz.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Arabisktalande Handledare HEL". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Finderz AB
(org.nr 559301-1751) Arbetsplats
Helsingborg Jobbnummer
9709092