Är du vår nya underhållstekniker?
Textilia Tvätt & Textilservice AB / Maskinreparatörsjobb / Göteborg Visa alla maskinreparatörsjobb i Göteborg
2026-08-04
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Har du någon gång varit i kontakt med vården? Bott på hotell, ätit på restaurang eller jobbat inom laboratorium? Då har du troligtvis stött på Textilia, ävenom du inte märkte det. Vi levererar tvätt- och textilservice till kunder med höga krav på hållbarhet, service, kvalitet och hygien.Viär ett företag i ständig utveckling, och här får du vara med och driva utvecklingen framåt –tillsammans för en renare morgondag.
Bli en del av Textilia-familjen i Göteborg/Kungälv! Nu växer vi ytterligare och söker en underhållstekniker till vårt nya tvätteri.
Om rollen och ditt team
I denna roll blir du en viktig del av vårt dedikerade underhållsteam. Vi tror på kraften i teamet där vi delar kunskap, hjälper varandra och tillsammans säkerställer att driften flyter på optimalt.
Ditt huvudansvar är att inspektera, felsöka och utföra planerat och avhjälpande underhåll på tvätteriets produktionsutrustning, men du är även med och ansvarar för anläggningens fastighet och pelletspanna. I ett nära samarbete med produktionen kommer underhållsavdelningen att driva kontinuerligt förbättringsarbete för att tillsammans ha en så effektiv produktion som möjligt. Tillsammans med den lokala ledningsgruppen och närmaste chef, bär du ett tydligt ansvar för vår produktion.
Dina främsta arbetsuppgifter:
• Tillsammans med dina kollegor i underhållsteamet ansvara för både förebyggande underhåll och akut felsökning.
• Felsöka och åtgärda elektriska och mekaniska fel i industrimaskiner (tvättmaskiner, torkar, tunnlar och packmaskiner).
• Utföra elrelaterade installationer och reparationer i enlighet med gällande regelverk.
• Samarbeta nära produktionsteamet för att optimera maskinernas effektivitet och säkerhet.
• Dokumentera underhållsarbete och bidra till att bygga upp rutiner i vår nya anläggning.
Vi söker dig som:
• Har en teknisk utbildning med inriktning mekanik, el och automation.
• Har praktisk erfarenhet av arbete med teknisk utrustning i produktionsmiljö. Erfarenhet av maskiner från Jensen, Lavatec eller Kannegiesser är ett stort plus, men inte ett krav – vi värdesätter din förmåga att lära dig ny teknik.
• El-behörighet är mycket meriterande.
• Är analytisk, ansvarstagande och har god systemförståelse
• Har erfarenhet av processoptimering
• Tar initiativ och arbetar strukturerat
• Stimuleras av lagarbete och ser gruppen som en naturlig del i framgången
• Har god kommunikationsförmåga i både svenska och engelska
• Har höga krav på ordning och reda i alla aspekter av ditt arbete
Det viktigaste för att lyckas i rollen är ditt personliga driv, ditt engagemang, ditt genuina tekniska intresse samt din samarbetsvilliga personlighet. Under din första tid hos oss kommer du att få en ordentlig introduktion till branschen och vår enhet samt genomgå interna processpecifika utbildningar. Därefter följer kontinuerlig utbildning och stöd för att växa och utvecklas inom bolaget.
Vad vi erbjuder:
• Möjligheten att vara med från start i ett helt nytt och modernt tvätteri i Göteborg/Kungälv.
• Att bli en del av ett kompetent och stöttande underhållsteam.
• En anställning i ett växande skandinaviskt företag med en stark kultur.
• Att få arbeta med några av branschens mest avancerade maskiner.
Rekrytering- och bemanningsföretag undanbedes vänligen att höra av sig.
Låter det intressant? Tveka inte att höra av dig, vi kommer initiera dialoger löpande efter semestrarna.
Hos oss kan du utveckla både dig själv och företaget
På Textilia tror vi på utveckling – både för individen och för verksamheten. När du växer i din roll, växer vi som företag. Därför får du stort förtroende, tydliga ramar och ett stödjande ledarskap som hjälper dig att ta nästa steg.
Vi drivs av ett gemensamt syfte och värderingar som engagemang, nytänkande och affärsfokus. Hos oss styrs arbetet inte av onödiga regler, utan av omdöme, ansvar och viljan att hitta smartare lösningar. Vi tror på att lära av erfarenhet – även när något inte blir rätt från början. Vår organisation bygger på tillit och ansvarsfördelning. Med en platt struktur och decentraliserat beslutsfattande får varje medarbetare möjlighet att påverka – både vardagen och framtiden. Det är så vi utvecklar Textilia, tillsammans.
Läs mer om hur det är att jobba hos oss på textilia.se/jobb
Om Textilia
Textilia är en skandinavisk koncern med över 2 600 medarbetare som tillhandahåller rikstäckande tvätt- och textilservice. I Sverige driver vi tolv tvätterier – från Boden i norr till Malmö i söder – med Sverigekontoret i Örebro. Med mer än 70 års erfarenhet ser vi till att vård, industri, hotell och restauranger får tillgång till rena och pålitliga textilier, varje dag.
Vi är stolta över att vara en arbetsplats där människor från över 40 nationaliteter arbetar tillsammans, med en jämn könsfördelning i både verksamhet och ledning. Det präglar vår kultur – och stärker oss. Som en av de första i branschen återvinner vi kasserade textilier i stor skala. Det är en del av vårt långsiktiga uppdrag att skapa en renare morgondag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Textilia Tvätt & Textilservice AB
(org.nr 556538-5043), https://www.textilia.se
Fjällbo Park 5 (visa karta
)
415 74 GÖTEBORG Arbetsplats
Göteborg Kontakt
Joakim Rindmo joakim.rindmo@textilia.se Jobbnummer
10020532