Är du vår nya Kyrkogårdsförman?
2025-09-21
Vi söker en kyrkogårdsförman med goda ledaregenskaper
Vi söker dig som kan samordna och leda arbetet på våra fyra kyrkogårdar i pastoratet.
Du kommer jobba direkt under kyrkogårdschefen.
Din erfarenhet
Meriter vi söker är dokumenterad trädgårdsutbildning eller flera års erfarenhet av arbete i trädgårds-/anläggningsbranschen tillräckligt för att leda det dagliga grönytejobbet och bistå med gedigen yrkeserfarenhet.
Du måste vara fysiskt stark, ordningsam, ekonomisk, ha "spring i benen" och goda ledaregenskaper. Du skall kunna följa och leda mot uppsatta mål. Goda kunskaper i hantering av de redskap och maskiner som krävs för arbetet på en kyrkogård.
B-körkort är ett krav, lastmaskinsbehörighet är en merit precis som motorsåg, skylift, röjsåg, säker gravgrävning med mera.
Om rollen
Som kyrkogårdsförman kommer du ha ett utökat ansvarsområde med ansvar för att planerade arbeten utförs vid rätt tid, med hög kvalitet och med samma standard på samtliga kyrkogårdar. Du bistår arbetslaget med gedigen grön yrkeskunskap.
Våra begravningsplatser är uppdelade på fyra församlingar. Djura, Åhl, Siljansnäs och Leksand. I arbetet ingår många kontakter med allmänheten och därför är det viktigt att du känner dig bekväm i den miljön som kyrkogården representerar. Du har förmågan att bemöta både kollegor och besökare med respekt och förståelse.
Anställningsvillkor
Svenska kyrkans avtal, Tillsvidareanställning 100% med provanställning 6 månader. Arbetstid är normalt mellan klockan 07:00 och 16:00 måndag till fredag. Snöjour ingår i tjänsten samt viss inre helgtjänst i våra kyrkor vid semestrar och arbetskamraters ledighet. I och med att inre tjänst förekommer, krävs det att du är medlem i Svenska kyrkan.
Skicka din ansökan senast 10 oktober, 2025
Vi tillämpar löpande rekrytering och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-10
Ansök via post: Leksands pastorat, Kyrkallén 23, 793 31 Leksand
E-post: leksands.pastorat@svenskakyrkan.se Arbetsgivarens referens
