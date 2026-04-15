Är du vår nya klinikchef?
Folktandvården Sörmland AB / Sjukvårdschefsjobb / Katrineholm Visa alla sjukvårdschefsjobb i Katrineholm
2026-04-15
, Vingåker
, Flen
, Finspång
, Eskilstuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Folktandvården Sörmland AB i Katrineholm
, Vingåker
, Flen
, Eskilstuna
, Nyköping
eller i hela Sverige
Katrineholm
Vill du leda, utveckla och göra verklig skillnad - varje dag?
Vi söker dig som vill fortsätta att driva och utveckla vår klinik tillsammans med medarbetarna i Katrineholm. Kliniken har 19 000 kunder, 21 behandlingsrum och 40 medarbetare, en välfungerade ekonomisk struktur med god lönsamhet och balans i intäkter och kostnader. Det skapar förutsättningar för fortsatt utveckling av hög kvalitet i verksamheten.
Som klinikchef har du ett varierande arbete med både strategiska och operativa arbetsuppgifter. Du har ansvar för klinikens verksamhet, medarbetare och ekonomi och i din funktion rapporterar du till områdeschefen för mellersta länsdelen i Sörmland. Klinikchefen arbetar i nära samarbete med övriga i klinikledningen för att nå verksamhetens mål. Det finns två kliniksamordnare på kliniken.
Vi erbjuder ett stort nätverk där samtliga klinikchefer i organisationen träffas regelbundet. Vi satsar på kontinuerlig kompetensutveckling av våra chefer och vår organisation har goda värderingar, hög miljömedvetenhet och en stark vilja att lyckas.
Vi söker dig som:
• genom ett tydligt och motiverande ledarskap vill vara med och inspirera till fortsatta framgångar för kliniken i Katrineholm.
• som är utbildad inom ett tandvårdsyrke (meriterande om du är tandläkare)
• på ett naturligt sätt etablerar goda relationer med medarbetare och kunder
• har utbildning inom chef- och ledarskap samt relevant ledarerfarenhet.
• tycker att det är viktigt att arbeta för hög odontologisk kvalité men som också har ett starkt sinne för affärsmässighet och utveckling.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och vi vill att du är en framgångsrik kommunikatör med mycket goda kunskaper i det svenska språket.
Vi erbjuder även:
• en trygg anställning i ett välmående företag
• friskvårdspeng på 5 000 kr/år
• ett förmånligt kollektivavtal och kollektivavtalade försäkringar som ger dig ett bra skydd
• en av marknadens bästa tjänstepensionsavsättningar
• förmånsportal med många fina förmåner
Utbildningskrav
Tandvårdsutbildad och med utbildning inom chef- och ledarskap.
Välkommen med din ansökan, inklusive CV.
Vi behandlar ansökningarna löpande under ansökningstiden och därför bör du skicka din ansökan så fort som möjligt.
Folktandvården Sörmland ansvarar för 157 000 kunder. Vi är störst i länet på tandvård och det är bara hos oss som du kan teckna Frisktandvårdsavtal - tandvård till fast pris. Vi har idag drygt 35 000 kunder som har valt frisktandvårdsavtal hos oss. Vi är ca 500 medarbetare vid 20 kliniker och vi omsätter drygt 500 Mkr. Vår ambition är att bli branschens mest attraktiva arbetsplats med ett öppet och utvecklande arbetsklimat. Vi strävar efter att vara ett hållbart företag för både medarbetare och vårt klimat varje dag. Tillsammans utvecklar vi Folktandvården Sörmland!
Vi har i vissa fall skyldighet att kontrollera om en person förekommer i misstanke- och eller belastningsregistret. Det kan ske på två sätt, endera begär regionen ut uppgiften själv eller också uppmanas du att begära ut utdrag för att kunna visa upp innan anställning. Vi begär i undantagsfall att du visar upp registerutdrag även vid tillsättning av andra tjänster än de som avses ovan. Blir du aktuell för anställning kommer du att informeras om vad som gäller för den tjänst du sökt.
Du som har skyddade personuppgifter bör vara aktsam med vilken information som du delar i din ansökan. Ta kontakt med den kontaktperson som finns angiven i annonsen innan du skickar in din ansökan.
Vi gör aktiva val vid exponering och rekryteringsstöd och undanber oss därför direktkontakt av bemannings- och rekryteringsföretag.
Sista dag att ansöka är 2026-05-25
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RFTV-26-013".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Folktandvården Sörmland AB
(org.nr 556820-2625)
611 32 NYKÖPING Kontakt
omr.chef Eskilstuna, Katrineholm m.fl
Eva-Sara Nordenbjörk eva-sara.nordenbjork@regionsormland.se 072-143 20 48
9856373