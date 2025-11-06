Är du vår nya förhandlingshandläggare?
2025-11-06
Ditt uppdrag
Vi söker nu en förhandlingshandläggare till Hyresgästföreningen södra Skåne, med placering i Malmö. Tjänsten är ett vikariat med start så fort som möjligt och till den 31 december 2026. Som förhandlingshandläggare arbetar du främst med administration inom verksamhetsområdet förhandling - där arbetar du med att göra tillägg, registrera ombyggnationer, medlemsärenden, uppdateringar samt upprätthåller och sammanställer statistiska uppgifter som rör verksamheten. Du utför även vissa besiktningar av lägenheter, är behjälplig vid bruksvärderingar samt kan ha visst eget ansvar för förhandlingar och kontakter med fastighetsägare. Publiceringsdatum2025-11-06Bakgrund
För att nå framgång som förhandlingshandläggare ska du ha erfarenhet som handläggare eller liknande bör du ha analytisk fallenhet och ett systematiskt arbetssätt. Du bör vara flexibel, serviceinriktad och kommunikativ, i både tal och skrift. Det är viktigt att du tycker om att samarbeta med andra människor samtidigt som du kan arbeta självständigt och att du har förmåga att fokusera i pressade situationer.
Vi söker dig som:
Kvalifikationer:
• Relevant utbildning inom juridik eller ekonomi.
• Arbetslivserfarenhet som handläggare eller liknande.
• God systemvana och trygghet i att arbeta i Excel.
Meriterande:
• Erfarenhet av fastighets- eller hyresrelaterade processer.
• Erfarenhet av förhandlingar med fastighetsägare eller annan motsvarande part.
• Kunskap om bruksvärdering och lägenhetsbesiktningar.
Personliga egenskaper:
• Serviceinriktad, flexibel och professionell.
• Kommunikativ, du uttrycker dig väl i både tal och skrift.
• Strukturerad och noggrann, du skapar ordning och översikt i ditt arbete.
• Lösningsorienterad och kan hantera förändring och osäkra situationer.
• En lagspelare, du trivs i samarbeten men kan också med att driva egna processer framåt.
Vårt erbjudande till dig
Vi är en värderingsstyrd organisation med stor gemenskap och bra anställningsvillkor. Vi värnar om att våra medarbetare har en bra och trivsam arbetsmiljö. Här har du möjlighet att utvecklas och växa.
Kollektivavtal, flexibla arbetstider, möjlighet till hybridarbete, ett generöst friskvårdsbidrag och tjänstepension är några av de förmåner vi erbjuder. Hos oss får du samarbeta med kollegor som du kan ha roligt med och lära av.
Ansökan
Välkommen med din ansökan redan idag eller senast den 27 november. Har du frågor är du varmt välkommen att kontakta enhetschefen på mejl, benny.bendzovski@hyresgastforeningen.se
. Våra fackliga representanter är Handels, Diana Westacott 010 459 23 25 och Saco, Jakob Holmesson 010-459 23 09.
Välkommen till Hyresgästföreningen!
Vi arbetar för rimliga hyror och bra villkor för alla i hyresrätt. Ett tryggt boende för hela livet där människor och samhälle utvecklas. Med över 580 000 medlemmar är vi Sveriges största folkrörelse och medlemsorganisation för hyresgäster. På över 40 kontor runt om i landet, jobbar våra ca 800 engagerade hyreshjältar tillsammans med över 9000 förtroendevalda. Vi är en organisation i ständig rörelse som utmanar oss själva och lär av varandra. Hos oss får du möjlighet att testa sånt som är nytt, svårt och kanske oväntat. På så sätt blir vi starkare tillsammans. Vill du lära känna oss ännu bättre? Följ oss på LinkedIn. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hyresgästföreningen Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9592680