Är du vår nya Behandlingsassistent/administrativ assistent?
Agera Kvinnojour / Behandlingsassistentjobb / Sundbyberg Visa alla behandlingsassistentjobb i Sundbyberg
2025-09-12
, Solna
, Danderyd
, Stockholm
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Agera Kvinnojour i Sundbyberg
, Solna
, Stockholm
eller i hela Sverige
Nu behöver vi förstärkning av en klockren och driven kollega som kan vara kittet i vårt skyddat boende!
OM AGERA
Agera Kvinnojour är en professionell verksamhet som arbetar för ett samhälle fritt från våld. Kvinnojouren har i dagsläget 14 anställda och cirka 35 volontärer knutna till verksamheten. Vi är medlemmar i riksorganisationen Unizon. Hos oss står kvinnorna och barnen i fokus och vi arbetar utifrån respekt för alla människors lika värde. Vårt skyddat boende har plats för 10 kvinnor med medföljande barn. Vi erbjuder också stödsamtal till stödsökande personer via vår samtalsmottagning.
Hos oss är det bra sammanhållning, mycket skratt och kollegor som hjälps åt.
OM ROLLEN
Som behandlingsassistent/administrativ assistent utgör du en viktig serviceinriktad stödfunktion i vårt kollektivt boende. Du ska bemanna vår expedition och telefonen och vara tillgänglig för att bemöta och ge praktiskt stöd till kvinnor som söker sig till expeditionen. Du ska vara en länk mellan de boende, externa parter såsom socialtjänsten och kuratorerna.
Du kommer att ha en viktig roll gällande den praktiska driften av det skyddade boende som inkluderar posthantering, inköp, mottagande av besök och kvalitén i boendemiljön.
Vi söker dig som är trygg i dig själv, har god planerings- och initiativförmåga och har en egen drivkraft att få saker gjorda. Du är lyhörd och har lätt att anpassa dig till olika människor och situationer. Du kan prioritera ditt arbete, vara flexibel och klara många bollar i luften. Du tar ett eget ansvar för dina arbetsuppgifter. Du har god samarbetsförmåga samt förmågan att arbeta självständigt.
Denna tjänst är ett vikariat på 1 år med möjlighet till tillsvidareanställning.
Arbetsuppgifter
Som behandlingsassistent står du för tillgänglighet i det skyddade boendet samt bistår med praktiskt stöd till boendepersoner. Att arbeta på kvinnojour handlar om att ge stöd på flera olika nivåer och att rycka in där det behövs.
Bemanna boendets expedition och telefonen
Beställa och följa upp kontors- och boendeförnödenheter
Vara en länk mellan externa parter, boendepersoner och kuratorerna.
Ge praktiskt stöd till boendepersoner.
Utföra sedvanliga kontorsuppgifter.
Svara på förfrågningar om donationer.
Ansvara för uppföljning av ditt ansvarsområde och dina arbetsuppgifter.
Bidrar till en god boendemiljö för de våldsutsatta.
Bidrar till en god arbetsmiljö för dig och dina kollegor.
Bidra till verksamhetsutveckling och metodutveckling utifrån verksamhetens mål och syfte.
Kvalifikationer
För tjänsten krävs att du har en relevant utbildning.
Erfarenhet av arbetet med våld i nära relationer.
Tidigare erfarenhet av administrativa uppgifter, gärna inom socialtjänst eller stödboenden.
Du ska ha goda språkkunskaper i svenska i tal och skrift.
Stark organisatorisk förmåga och noggrannhet
Meriterande
Erfarenhet av arbete på kvinnojour, socialtjänsten eller annan social verksamhet.
Språkkunskaper utöver svenska.
Vi värdesätter förmåga till självständigt arbete och samarbetsförmåga högt.
Som anställd ges du goda möjligheter till kompetensutveckling genom kurser, konferenser och seminarier. Du får friskvårdstimme eller friskvårdsbidrag.
Vi ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Tjänsten tillsätts så fort som möjligt.
Sök gärna omgående då vi kan komma att tillsätta tjänsten under annonstiden. Vi undanbeder oss bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Dina uppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen GDPR.
Om anställningenPubliceringsdatum2025-09-12Ersättning
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön
Var ligger arbetsplatsen?
17224 Sundbyberg Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-06
E-post: rekrytering@agerakvinnojour.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "ansökan behandlingsassistent". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Agera Kvinnojour
172 24 SUNDBYBERG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Gruppledare
Berin Bozarslan rekrytering@agerakvinnojour.se 08-279080 Jobbnummer
9506973