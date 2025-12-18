Är du vår nästa Maskinoperatör
2025-12-18
K-Bemanning är det lokala auktoriserade bemanningsföretaget som arbetar mot väl etablerade branscher. Vi hjälper våra uppdragsgivare på kort och lång sikt med kvalificerad kompetensförsörjning samt rekrytering. För oss är det viktigt att fokusera på att utveckling och kompetens för att ge rätt förutsättningar till våra uppdragsgivare och våra konsulter. Tillsammans överträffar vi det förväntade resultatet. K-Bemanning har kontor i Jönköping, Värnamo och Gislaved.
Trivs du med varierande arbetsuppgifter i spännande miljö?
Vill du jobba inom produktion och tillverkning?
NU söker nu duktiga montörer och produktions medarbetare till flera av våra kunder inför 2026!Arbetsuppgifter
Som maskinoperatör arbetar du med att övervaka, styra och underhålla de maskiner som används i produktionen.
Arbetet omfattar både tekniska och kvalitetsinriktade uppgifter, där du säkerställer att maskinerna fungerar optimalt och att de färdiga produkterna håller rätt kvalitet.
Du bidrar aktivt till att produktionen når företagets mål för effektivitet och hållbarhet. Rollen kräver att du klarar av ett högt arbetstempo samtidigt som du behåller fokus på noggrannhet och kvalitet i varje moment. Profil
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och värdesätter vilja, engagemang och noggrannhet. Med en positiv attityd och en vilja att lära sig nya saker får du en varierande vardag och bidrar till kundens fortsatta utvecklingsresa.
Vi tror även att du har en idrottsbakgrund och är van att arbeta självständigt men med en hög teamkänsla.
För att passa in i rollen krävs flexibilitet och en hög arbetsmoral!
Du trivs bäst med att få lösa problem och gillar slutföra olika moment.
Krav: Körkort och tillgång till bil.
Behärskar svenska språket i tal och skrift.
Villkor:
Omfattning: Heltid
Lön: Enligt avtal
Startdatum: enligt ö.k
Placeringsort: Jönköping med omnejd
Vi erbjuder: Kollektivavtal Försäkringar Marknadsmässig lön Karriär och utveckling
