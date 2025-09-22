Är du vår nästa ledare inom skönhet?
Rapide AB / Chefsjobb / Stockholm Visa alla chefsjobb i Stockholm
2025-09-22
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Rapide AB i Stockholm
, Täby
, Uppsala
, Katrineholm
, Nacka
eller i hela Sverige
Bli vår nästa ledare på Rapide Brow & Lash Bar i Stockholm!
Rapide Brow & Lash Bar är Sveriges ledande skönhetskedja med 17 barer runtom i landet. Vår specialitet är trådning, och vår passion är att framhäva ögonen med unika produkter och behandlingar - alltid med kundupplevelsen i centrum.
Nu söker vi en engagerad och målinriktad Brow Bar Manager som vill leda två av våra salonger i Stockholm mot fortsatt framgång.
Din roll hos ossSom Brow Bar Manager är du både ledare och förebild. Du ansvarar för att ditt team inspireras, motiveras och utvecklas - varje dag. Genom att coacha och utbilda dina medarbetare skapar du förutsättningar för starka kundmöten, hög kvalitet och en arbetsmiljö där alla kan växa.
Dina ansvarsområden: Driva försäljning och följa upp mål
Säkerställa att kampanjer och aktiviteter genomförs enligt plan
Vara närvarande i salongen och stötta ditt team i vardagen
Utbilda och coacha stylister till att nå sin fulla potential
Ansvara för budget och administrativa uppgifter
Hos oss kombinerar du praktiskt arbete i salongen med ledarskap och strategiskt ansvar.
Vi söker dig som Har erfarenhet av ledarskap och försäljning
Är professionell, driven och ansvarstagande
Motiveras av att se andra lyckas och utvecklas
Är flexibel, initiativrik och ser lösningar där andra ser hinder
Brinner för skönhet, kundmöten och service i världsklass
Vi erbjuder dig Gedigen utbildning i våra behandlingar och produkter via Rapide Academy
Ledarskapsutbildning och löpande coachning
Möjligheter till karriär och utveckling inom Rapide
En kreativ och inspirerande arbetsmiljö där vi kombinerar skönhet och affärsmannaskap
Tjänsten är heltid (100 %) med störst fokus på att vara ute i salongen tillsammans med teamet.
Är du vår nästa Rapide-ledare?Vi rekryterar löpande, så skicka in din ansökan redan idag!
Varma hälsningar,
Philippa Ottenfalk & Stephanie Wedholm Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Rapide AB
(org.nr 556938-0727), http://www.rapidebrowlashbar.com Arbetsplats
Rapide Kontakt
Philippa Ottenfalk philippa@rapidebrowlashbar.com Jobbnummer
9519894