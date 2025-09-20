Är du vår nästa fotograf?
, Tomelilla
, Skurup
, Sjöbo
, Simrishamn
eller i hela Sverige
Vi på Ystads Auktioner söker en noggrann och driven fotograf till vårt lilla team. Hos oss blir du en viktig del i arbetet med att presentera föremål till vår auktionskatalog.Publiceringsdatum2025-09-20Dina arbetsuppgifter
Fotografera föremål som ska säljas på auktion (kamerahantering lär vi ut).
Katalogisera och beskriva objekt i vårt system.
Säkerställa att föremål framställs på ett professionellt och tilltalande sätt.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet eller intresse av de typer av objekt vi säljer (konst, möbler, design, samlarföremål m.m).
Är noggrann, strukturerad och klarar att arbeta i ett högt tempo med fasta målsättningar.
Har normalgod fysik.
Är datorvan och bekväm med digitala arbetsverktyg.
Har lätt för att både jobba självständigt och samarbeta, då vi är ett litet team är personliga egenskaper avgörande.
Vi erbjuder:
En timanställning till att börja med mellan 25-50%, med möjlighet till utökad anställning för rätt person.
Arbete i en dynamisk miljö där inga dagar är de andra lika.
Möjligheten att bli en del av ett sammansvetsat team med stort engagemang.
Låter detta som något för dig?
Skicka in din ansökan med CV och en kort presentation av dig själv till nils@ystadsauktioner.se
.
Märk din ansökan med "Fotograf" i rubriken. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-20
E-post: nils@ystadsauktioner.se Arbetsgivarens referens
