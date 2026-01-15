Är du vår nästa Bistroansvarig?
2026-01-15
Hooks Herrgård är en unik destination, belägen endast 20 minuter söder om Jönköping. Vi är stolta över att ha utsetts till Sveriges bästa mötesplats, erbjuder en av Skandinaviens främsta Spa & Fitness-anläggningar samt två vackra golfbanor av hög klass.
I anslutning till golfbanorna ligger Hooks Bistro. Under 2024 genomgick Bistron en omfattande renovering och ett gastronomiskt lyft. Efter två mycket lyckade säsonger söker vi nu dig som vill ta det övergripande ansvaret för verksamheten och som kan inspirera, utveckla och engagera vårt serveringsteam.
Hooks Bistro välkomnar främst golfgäster, men även konferens- och privatgäster. Vi erbjuder lunchtallrik, enklare à la carte samt caféservering i en naturnära och trivsam miljö.
Som Bistroansvarig har du det övergripande ansvaret för den dagliga driften i Hooks Bistro. Ditt uppdrag är att leda och inspirera teamet, säkerställa hög kvalitet i både service och produkt samt skapa en positiv och professionell gästupplevelse. Du arbetar i nära samarbete med köket och rapporterar till F&B Manager på Hooks Herrgård.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Leda, planera och fördela det dagliga arbetet i Bistron
Ansvara för bemanning och rekrytering
Budgetansvar och ekonomisk uppföljning
Kvalitetssäkra och vidareutveckla koncept, service och erbjudande
Ansvara för inköp och inventering
Hooks Bistro är en säsongsstyrd verksamhet och är öppen under golfsäsongen april-oktober. Under denna period arbetar du som ansvarig i Bistron. Under november-mars erbjuder vi en tjänst i vår Herrgårdsrestaurang.
Om dig Vi söker dig som har relevant utbildning och/eller tidigare erfarenhet från restaurangbranschen, gärna i en ledande roll. Du är en trygg och naturlig ledare som brinner för service, laganda och att få människor att växa. Du trivs med ansvar och motiveras av att skapa en verksamhet där både gäster och medarbetare känner sig väl omhändertagna.
För att lyckas i rollen ser vi att du är:
Lösningsorienterad och trygg i att fatta beslut
Strukturerad, kvalitetsmedveten och ordningsam
Ekonomiskt sinnad med förståelse för budget och uppföljning
Engagerad, positiv och prestigelös i ditt arbetssätt
På Hooks Herrgård arbetar vi nära varandra i team, och vi lägger därför stor vikt vid dina personliga egenskaper. Hos oss får du goda möjligheter att utvecklas och växa i din yrkesroll.
Då kollektivtrafiken är begränsad är körkort och tillgång till bil ett krav.
Anställningsvillkor
Anställningsform: Tillsvidareanställning, 100 % (inleds med 6 månaders provanställning)
Arbetstider: Dagtid, kväll och helger.
Tillträde: Enligt överenskommelse
Ansökan Vi intervjuar löpande och kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdag - så vänta inte! Skicka in din ansökan redan idag och bli en del av vårt team i sommar. Så ansöker du
