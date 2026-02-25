Är du nya stjärnan i vår reception?
Gest Hotel Göteborg AB / Receptionistjobb / Göteborg Visa alla receptionistjobb i Göteborg
2026-02-25
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Gest Hotel Göteborg AB i Göteborg
Som en del av en internationell hotellkedja får du inte bara en dynamisk arbetsplats utan också möjligheten att växa och utvecklas inom företaget - både lokalt och internationellt.
Vi söker personal till anställning nu och inför sommaren 2026.
Om rollen
Tjänsten innebär skiftarbete, vilket inkluderar arbete på både morgon och kvällspass samt arbete under helger.
Att arbeta i receptionen på vårt hotell handlar om mer än att checka in och ut gäster - det handlar om att skapa upplevelser. Vi söker dig som:
• Förstår vikten av att ge exceptionell service och alltid strävar efter att överträffa gästernas förväntningar.
• Brinner för hotellbranschen och ser det som en självklarhet att leverera service med det lilla extra.
• Förstår den dynamiska miljön i hotellvärlden och trivs med att arbeta i en varierande och snabbföränderlig vardag.
• Ser värdet i att bygga relationer med våra stamgäster, som reser världen över, och ge dem en personlig och minnesvärd upplevelse.
• Drivs av att arbeta mot gemensamma mål och bidrar till teamets framgång. Publiceringsdatum2026-02-25Kvalifikationer
• Erfarenhet inom reception eller hotell
• God datorvana och lätt att ta till sig nya system
• Flytande svenska och engelska i tal och skrift - ytterligare språk är meriterande
• Förmåga att jobba i en dynamisk miljö och alltid sätta gästens upplevelse i fokus
Dina arbetsuppgifter inkluderar bland annat:
• In- och utcheckning av gäster
• Telefonhantering och bokningar
• Gästservice och hantering av förfrågningar
• Fakturering och uppföljning av bokningar
• Merförsäljning och medlemsrekrytering
• Hantering av reklamationer och säkerhetsrutiner
• Upplärning av nya kollegor
Vad vi erbjuder
• En fantastisk arbetsplats mitt i hjärtat av Göteborg på Centralstationen
• Möjligheter att växa och utvecklas inom en global hotellkedja
• Personalrabatter på boende och restauranger inom kedjan
• Attraktiva bonus program via World Of Hyatt
• Trygg anställning med kollektivavtal
• Ett härligt team där trivsel och gemenskap är i fokus
Om några veckor lanserar vi våra nyrenoverade hotellrum och vårt nya restaurangkoncept - det perfekta tillfället att bli en del av vår resa!
Ansök redan idag! Rekrytering sker löpande, och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Skicka din ansökan till: simon.nordtorp@hyatt.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-27
E-post: simon.nordtorp@hyatt.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RECEPTION sommar 2026". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Gest Hotel Göteborg AB
(org.nr 556448-9853)
Nils Ericsonsplatsen 4 (visa karta
)
411 03 GÖTEBORG Arbetsplats
Hyatt Place Gothenburg Central Jobbnummer
9764057