Är du maskinföraren vi letat efter?
Lotus Maskin & Transport AB / Maskinförarjobb / Botkyrka Visa alla maskinförarjobb i Botkyrka
2026-02-11
, Salem
, Ekerö
, Huddinge
, Södertälje
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lotus Maskin & Transport AB i Botkyrka
, Kumla
, Laxå
, Oskarshamn
, Kävlinge
eller i hela Sverige
Verksamheten du blir en del av består av projekt- och arbetsledare, rivare och maskinförare. Tillsammans levererar vi kvalitativa tjänster inom rivning med miljön i fokus.
Som maskinförare hos oss har du en ledande roll i det dagliga arbetet och är viktig faktor för att vi levererar det kunden förväntar sig. Med god planering genomför du dina arbetsuppgifter på ett strukturerat sätt och säkerställer på så vis att arbetet följer uppsatta tidplaner.
Våra uppdrag är främst i Stockholm och Mälardalen men resor i tjänsten kan förekomma.
Under en arbetsdag river du olika typer av byggnader med grävmaskin, sorterar rivningsavfall och samarbetar med både kollegor och kunder. Vanligt förekommande arbetsuppgifter:
• Rivning & sortering
• Tömning av containers
• Planering av arbetsmoment
Vi söker dig som värdesätter säkerhet och en god arbetsmiljö. Du har maskinförarbevis eller yrkesbevis och tidigare erfarenhet av rivningsarbete.
Lotuskoncernens erbjudande
Vi är Nordens ledande rivningsaktör och som anställd hos oss blir du en del av en stor verksamhet med möjligheter till individuell utveckling. Kvalitet, säkerhet och arbetsmiljö är grunden till allt vi gör och vi utbildar självklart dig och dina kollegor inom dessa områden. Att vara en föregångare för att minska branschens miljöpåverkan är en roll vi med stolthet tar på oss.
Vi är anslutna till kollektivavtal och erbjuder även friskvårdsbidrag och hälsoundersökningar.
Läs mer om oss som arbetsgivare på www.lotusab.se
Har du frågor om oss eller den aktuella tjänsten? Kontakta rekryteringsansvarig Helena Eriksson, helena.eriksson@lotusab.se
Skicka din ansökan i form av CV och personligt brev till rekrytering@lotusab.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-13
E-post: rekrytering@lotusab.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Maskinförare Stockholm". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lotus Maskin & Transport AB
(org.nr 556539-5406), http://www.lotusab.se Jobbnummer
9737769