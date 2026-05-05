Är du en grym svetsare?
FA-Tec är ett företag med lång tradition och gedigen erfarenhet men vi vill hela tiden bli ännu bättre. För att klara det behöver vi kompetenta medarbetare som är nyfikna och engagerade.
På FA-tec erbjuder vi en utvecklande arbetsplats. Vi har hjärtat med i allt vad vi gör och vår företagskultur kännetecknas av schysst bemötande, prestigelöshet och engagemang.
FA-Tec är en komplett produktionspartner och arbetar framgångsrikt som underleverantör till ledande verkstadsindustri. Vi är ett modernt industriföretag med en stark framåtanda, ett gott gäng med kunnig och engagerad personal. Totalt är vi 85 medarbetare och arbetar med kvalificerad svetsning, maskinbearbetning och montage till kunder med höga krav.
FA-Tec är en del av Empower Group AB där även företagen Interconsult Sverige AB och TS Industrilackering AB ingår.
Vi erbjuder
Hos oss på FA-tec får du möjligheten att jobba med kvalificerad svetsning i en organisation där vi jobbar tillsammans och ständigt vill utvecklas. Vi tillverkar intressanta produkter till kunder med höga krav. Vi svetsar både i svart och vitt material.
Vi har hjärtat med i allt vi gör. Att omge sig av fantastiska, kompetenta medarbetare är en viktig anledning till varför vi går till arbetet varje dag. Vi är helt enkelt bättre tillsammans! Här har du möjlighet att vidareutveckla dig internt under en lång tid. Vi investerar löpande i ny teknik och har en offensiv investeringsbudget framåt.
Vi söker
Du behöver älska att svetsa, vara tekniskt intresserad och tycka att utmaningar är spännande och utvecklande. Du drivs av att göra ett bra jobb och du vill göra det tillsammans med oss.
Du har erfarenhet av att svetsa komplexa detaljer med hög noggrannhet. Ritningsläsning samt mätteknik sitter i ryggmärgen.
Meriterande
Det är meriterande om du är en certifierad IW-svetsare som har erfarenhet av att jobba mot ISO 3834/1090.
Vi ser fram emot din ansökan! Har du några frågor eller funderingar? Då är du varmt välkommen att kontakta Marie Gharavi på telefonnummer: +46 346-73 12 99 eller via mail: marie.gharavi@empowergroup.se
Sista dag att ansöka är 7/6
Ansök med CV i PDF-format via vår karriärsida.
Sista dag att ansöka är 2026-06-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fa-Tec i Falkenberg AB
(org.nr 556257-0878), https://www.fa-tec.se/
Kvekatorpsvägen 29 (visa karta
)
311 21 FALKENBERG Arbetsplats
Fa-Tec I Falkenberg AB Jobbnummer
9892051