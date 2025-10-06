Apputvecklare
Lösningen vi utvecklar ska användas av hela Sveriges befolkning. Det innebär nya tekniska och användarmässiga krav, vilket gör arbetet både komplext och utvecklande.
Sektionen Persondokument växer nu för att kunna hantera ett flertal utökade uppdrag inom vårt område.
Vi är drivna och tar stort ansvar för vårt egna bidrag till de gemensamma målen inom identitetshantering och värdesätter kreativitet och nytänkande. Vi jobbar med moderna plattformar och du ges stort mandat att vara med och påverka vägval och utveckla lösningar till de uppdrag du ingår i.
Inom gruppen arbetar vi med att utveckla den nya statliga e-legitimationen, en tillförlitlig digital identitet på högsta tillitsnivå för Sveriges medborgare. Vi står inför avgörande strategiska beslut för att säkerställa att e-legitimationen blir både tekniskt säker, användarvänlig och tillgänglig för alla.
Du kommer att ha din placering i moderna lokaler centralt på Kungsholmen i Stockholm, och det finns möjlighet att arbeta hemifrån upp till två dagar i veckan. Som statligt anställd på Polismyndigheten erbjuds du särskilda förmåner kring pension, föräldralön, friskvård m.m. Läs mer om våra förmåner och villkor här: https://polisen.se/jobb-och-utbildning/polisen-som-arbetsplats/det-har-erbjuder-vi/Publiceringsdatum2025-10-06Dina arbetsuppgifter
Vi söker en senior Androidutvecklare som vill vara med och forma framtidens mobila lösningar inom offentlig sektor. Du har flera års erfarenhet av att bygga robusta, säkra och användarvänliga Androidappar - gärna i Kotlin - och är nyfiken på ny teknik som Kotlin Multiplatform eller iOS.
Hos oss arbetar du med produkter som gör konkret skillnad i människors vardag. Vår miljö präglas av öppenhet, samarbete och en vilja att hela tiden förbättra. Vi värdesätter öppen källkod, delad kunskap och långsiktigt hållbara lösningar.
I rollen kommer du att:
Designa, utveckla och vidareutveckla Androidapplikationer i Kotlin
Vara tekniskt bollplank och bidra till arkitektur och strategiska vägval i mobilplattformen
Driva implementation av nya funktioner och förbättra befintlig kodbas
Arbeta nära UX, backend och andra mobila utvecklare
Delta i vägval kring Kotlin Multiplatform och även i OS på sikt
Bidra till god dokumentation, testbarhet och säkerhet i apparna
Utöver nyutveckling sker även vidmakthållande, livcykelhantering och i viss mån nyutveckling av mindre funktioner vilka kan vara kopplade till förordningar och lagkrav.
Tillsammans med dina teamkollegor kommer du också ges möjlighet att utveckla processer och arbetssätt som passar er och er arbetsdynamik. Vi arbetar enligt moderna agila principer, där utvecklingsteamen har stort mandat att påverka hur arbetet utförs.Kvalifikationer
Detta är en möjlighet för dig som har:
Utbildning inom systemvetenskap alternativt motsvarad förvärvad erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig
Flerårig erfarenhet av Androidutveckling i Kotlin
Gedigen kompetens inom Androids arkitekturkomponenter, livscykelhantering, navigation, etc.
Erfarenhet av att jobba med CI/CD och versionshantering i Git
Goda kunskaper i svenska
Svenskt medborgarskap
Det är meriterande om du även har:
Kompetens gällande säker utveckling i mobila appar
Erfarenhet av Kotlin Multiplatform (KMP)
Grundläggande kunskap eller erfarenhet av iOS-utveckling (Swift eller SwiftUI)
Erfarenhet av Jetpack Compose
Personliga egenskaper
Vi värdesätter att du som person motiveras av att stötta polisen i vårt samhällsviktiga arbete. Vi vill vi erbjuda dig en plats att utvecklas, både i din yrkeskompetens och som en lagspelare. Vi tror starkt på kunskapsdelning och gemensam iteration för att förbättra och utveckla vårt arbete - samtidigt som vi har det roligt tillsammans.
Då rollen innebär många kontaktytor ser vi det som en självklarhet att du har lätt för att samarbeta och en mycket god kommunikativ förmåga. Du anpassar din kommunikation efter målgrupp och mottagare både skriftligt och muntligt. Arbetet kräver även att du kan arbeta självständigt och att du har en förmåga att ta initiativ. Då många uppdrag tillkommer till sektionen är det viktigt att arbeta med ett lösningsorienterat förhållningssätt.
Vi värdesätter dina personliga egenskaper högt och kommer lägga stor vikt vid dessa för att hitta rätt person för rollen.Kontakt
Har du frågor om uppdraget är du välkommen att kontakta rekryterande chef: 01056-36614
Har du frågor gällande rekryteringsprocessen kontakta ansvarig HR-konsult: Sigrid Palmkvist, sigrid.palmkvist@polisen.se
Fackliga företrädare
Polisförbundet, Sofia Ask, tfn: 010-563 87 10
Saco-S, nås via mejl saco-s.avdelningarna@polisen.se
SEKO Polisen, Karna Tillheden, tfn: 010-561 66 27
ST, Jessica Stålenkrans 010-563 32 66
Övrig information
Anställningsform: Tillsvidareanställning, 6 månaders provanställning
Anställningsbenämning: Handläggare
Arbetsort: Stockholm
Arbetstid: Flextid
Tillträde: Enligt överenskommelse
Funktion: Systemutvecklare
Ansök genom att bifoga ditt CV (vi vill inte ha något personligt brev) och besvara urvalsfrågorna i ditt ansökningsmejl. Frågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Det är därför viktigt att du svarar tydligt och utförligt på frågorna och inte hänvisar till andra handlingar t.ex. CV.
Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Läs mer om hur du ansöker och får tillgång till aktuella urvalsfrågor här: https://polisen.se/jobb-och-utbildning/lediga-jobb/2025/oktober/apputvecklare/
Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering
och https://polisen.se/sakerhetsprovning
Läs mer om vår hantering av personuppgifter på https://polisen.se/personuppgifter/rekrytering
Din ansökan är en allmän handling enligt offentlighetsprincipen.
Varmt välkommen med din ansökan!
